В АБХАЗИИ НАЧАЛАСЬ ПРОЦЕДУРА ВЫДАЧИ ВОДИТЕЛЬСКИХ УДОСТОВЕРЕНИЙ РОССИЙСКОГО ОБРАЗЦА

Сухум. 15 апреля 2025. Абхазия-Информ. В Управлении Госавтоинспекции МВД Абхазии началась процедура выдачи водительских удостоверений российского образца. Договоренность об этом была достигнута в ходе встречи президента Абхазии Бадры Гунба и президента России Владимира Путина.

После процедуры согласования и определения порядка обращения водителей за получением российских водительских удостоверений в Абхазию были командированы сотрудники полиции России.

С утра 14 апреля они начали прием документов у граждан, желающих получить российские права на основе абхазских.

«Быстро, удобно и беспроблемно», — так характеризуют процедуру водители.

Решение, принятое для граждан Абхазии, является исключительным. В режиме «одного окна», без дополнительных документов, имея двойное гражданство, на основе абхазских прав любой желающий может получить российское водительское удостоверение.

Ознакомиться с процедурой приема документов и выдачи российских водительских удостоверений приехали лично и.о. министра внутренних дел Роберт Киут, курирующий работу УГАИ и.о. замминистра Беслан Чкадуа.

Роберт Киут также провел совещание с руководством Госавтоинспекции. Он поручил оказывать российским коллегам активное содействие и усилить информационно-разъяснительную работу личному составу.

Оформить российские права можно ежедневно со вторника по субботу включительно. Необходимо наличие паспорта гражданина России и Абхазии, действующее абхазское водительское удостоверение.

Документы будут скопированы, проверены по базе и направлены в Госавтоинспекцию МВД России для последующей передачи и выдачи в республике. Фотография водителя делается также на месте. Кроме того, согласно Указу Президента России Владимира Путина, на один год продлена возможность управлять автомобилем на территории Российской Федерации с абхазскими правами.