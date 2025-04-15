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Абхазия Информ

РАСКРЫТЫ РАЗБОЙНОЕ НАПАДЕНИЕ И КРАЖА

Новости Вторник, 15 апреля 2025 16:15
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РАСКРЫТЫ РАЗБОЙНОЕ НАПАДЕНИЕ И КРАЖА

Сухум. 15 апреля 2025. Абхазия-Информ. Сотрудниками ОУР столичного УВД раскрыто разбойное нападение, имевшее место в г. Сухум. Согласно материалам уголовного дела Цулукия Осман Владимирович, 2005г.р., житель п. Дранда Гулрыпшского района и Кварчия Даур Ахрович, 2002г.р., проживающий в г. Ткуарчал, имея единый корыстный преступный умысел, направленный на нападение в целях хищения чужого имущества и действуя согласованно между собой по заранее распределенным ролям соучастников преступления, совершили разбойное нападение на гражданина Республики Узбекистан.

Преступление имело место в г. Сухум на Проспекте Аиааира, напротив дома №144. В качестве оружия Осман Цулукия использовал раскладной нож, а Даур Кварчия - ранее незаконно приобретенное, хранимое и носимое огнестрельное оружие – пистолет гравировкой «MAKAROV СССР 9 мм», переделанный из газово-травматического пистолета, путем внесения в его конструкцию изменений, позволяющих производить выстрелы пулевыми снарядами. Угрожая потерпевшему применением насилия, опасного для жизни и здоровья, обвиняемые завладели денежными средствами в размере 5.000 рублей, и скрылись в неизвестном направлении.

Принятыми оперативно-розыскными мерами злоумышленники были установлены и задержаны сотрудниками уголовного розыска УВД по г.Сухум.

Дауру Кварчия предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 159 и ч. 1 ст. 217 УК РА. Так же в совершении разбойного нападения группой лиц по предварительному сговору обвиняется Осман Цулукия. Вышеназванные граждане Сухумским городским судом были санкционированы к содержанию под стражей, расследование проводи следственный отдел столичного УВД.

***

Преступление имущественного характера раскрыто сотрудниками уголовного розыска 1-го отдела милиции УВД по г. Сухум, в результате чего задержан подозреваемый – житель столицы Пачулия Анри Борисович 1992 г.р.

Согласно материалам уголовного дела, подозреваемый совершил кражу двух шин с дисками, снятых с принадлежащей Заявительнице а/м «Лексус», припаркованной не далеко от отеля «Калипсо» по пр. Аиааира в г. Сухум, тем самым причинив ущерб потерпевшей на сумму 40.000 рублей.

Расследование в рамках возбужденного по ч. 1 ст. 155 УК РА уголовного дела проводит отдел дознания УВД по г. Сухум. Подозреваемый, гражданин Пачулия, на время предварительного следствия отпущен под подписку о невыезде.

Об этом сообщает сайт МВД.

Прочитано 13 раз Последнее изменение Вторник, 15 апреля 2025 16:18

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