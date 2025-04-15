ИЗЪЯТО 79 МАЙНИНГ-АППАРАТОВ

Сухум. 15 апреля 2025. Абхазия-Информ. Сотрудниками районных отделов внутренних дел в ходе рейдовых мероприятий изъято 38 аппаратов по добыче криптовалют. Незаконно хранил запрещенное оборудование в количестве 10 единиц Гюлумян Николай Альбертович, житель с. Баслата. 4 майнинг-аппарата изъято у жителя с. Нижняя Эшера Устян Сергея Геворковича.

Так же, в с. Нижняя Эшера по ул. Папба, в домовладении Ичмелян Андроника Арутюновича было изъято 5 майнинг-аппаратов. В том же домовладении хранились еще 7 аппаратов по добыче криптовалют, принадлежащие Ичмелян Сергею Андрониковичу. Оперативно-профилактические мероприятия провели сотрудники оперативной службы и милиции общественной безопасности отдела внутренних дел по Сухумскому району. Все изъятое оборудование передано в Госстандарт Республики Абхазия.

В п. Дранда оперативную информацию реализовали сотрудники уголовного розыска Гулрыпшского районного одела внутренних дел. В результате проведенных оперативных мероприятий было обнаружено 12 аппаратов по добыче криптовалют, принадлежащие Гопия Тимуру Ардавановичу и размещенные в домовладении по ул. Эс-оглы. Оборудование демонтировано и изъято.

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В ходе реализации оперативной информации 10 апреля сотрудники УБК и ТП ГТК РА совместно с сотрудниками оперативного подразделения т/п «Псоу», а также с сотрудниками отдела УУМ и ПДН МОБ УВД по г. Сухум и с сотрудниками СГБ Республики Абхазия выявили аппараты для добычи криптовалюты различных наименований в общем количестве 41 ед, к сети питания были подключены 24 устройства. Аппараты располагались в подсобном нежилом помещении домовладения в г. Сухум, по ул. Имама-Шамиля 96, которые принадлежат гражданину Воуба А.С.

Аппараты изъяли. Материалы дела направлены в отдел дознания и таможенных расследований ГТК Абхазии.