 

ТОЧКА ЗРЕНИЯ

ПЯТЬ ДНЕЙ В АБХАЗИИ
июня 24 2024

ПЯТЬ ДНЕЙ В АБХАЗИИ

Беттина Шмидт, музыковед и экс-редактор академической музыки на ÖRR («Общественное радиовещание») в Германии, в мае…
ТРАПШ: ДЕНЬГИ ЗАПАДНЫХ «ДРУЗЕЙ» ДЛЯ ВЛИЯНИЯ НА АБХАЗИЮ ОСЕДАЮТ В ГРУЗИНСКИХ НКО
января 14 2024
ТРАПШ: ДЕНЬГИ ЗАПАДНЫХ «ДРУЗЕЙ» ДЛЯ ВЛИЯНИЯ НА АБХАЗИЮ ОСЕДАЮТ В ГРУЗИНСКИХ НКО
В АБХАЗИИ ЕСТЬ ДОМАШНЕЕ НАСИЛИЕ ВСЕХ ВИДОВ
декабря 18 2023
В АБХАЗИИ ЕСТЬ ДОМАШНЕЕ НАСИЛИЕ ВСЕХ ВИДОВ

Документы

февраля 07 2024

ПРОЕКТ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ «О НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ И ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦАХ, ВЫПОЛНЯЮЩИХ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА»

ПРОЕКТ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ «О некоммерческих организациях и физических лицах, выполняющих функции иностранного агента» Статья…
24 ГОДА НАЗАД БЫЛ ПРИНЯТ АКТ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»
октября 14 2023
24 ГОДА НАЗАД БЫЛ ПРИНЯТ АКТ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»
РАСПОРЯЖЕНИЕ
июля 15 2020
РАСПОРЯЖЕНИЕ

Календарь событий

« Апрель 2025 »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30        

Мы в Фейсбуке

Абхазия Информ

ИЗЪЯТО 79 МАЙНИНГ-АППАРАТОВ

Новости Вторник, 15 апреля 2025 16:20
Оцените материал
(0 голосов)
ИЗЪЯТО 79 МАЙНИНГ-АППАРАТОВ

Сухум. 15 апреля 2025. Абхазия-Информ. Сотрудниками районных отделов внутренних дел в ходе рейдовых мероприятий изъято 38 аппаратов по добыче криптовалют. Незаконно хранил запрещенное оборудование в количестве 10 единиц Гюлумян Николай Альбертович, житель с. Баслата. 4 майнинг-аппарата изъято у жителя с. Нижняя Эшера Устян Сергея Геворковича.

Так же, в с. Нижняя Эшера по ул. Папба, в домовладении Ичмелян Андроника Арутюновича было изъято 5 майнинг-аппаратов. В том же домовладении хранились еще 7 аппаратов по добыче криптовалют, принадлежащие Ичмелян Сергею Андрониковичу. Оперативно-профилактические мероприятия провели сотрудники оперативной службы и милиции общественной безопасности отдела внутренних дел по Сухумскому району. Все изъятое оборудование передано в Госстандарт Республики Абхазия.

В п. Дранда оперативную информацию реализовали сотрудники уголовного розыска Гулрыпшского районного одела внутренних дел. В результате проведенных оперативных мероприятий было обнаружено 12 аппаратов по добыче криптовалют, принадлежащие Гопия Тимуру Ардавановичу и размещенные в домовладении по ул. Эс-оглы. Оборудование демонтировано и изъято.

***

В ходе реализации оперативной информации 10 апреля сотрудники УБК и ТП ГТК РА совместно с сотрудниками оперативного подразделения т/п «Псоу», а также с сотрудниками отдела УУМ и ПДН МОБ УВД по г. Сухум и с сотрудниками СГБ Республики Абхазия выявили аппараты для добычи криптовалюты различных наименований в общем количестве 41 ед, к сети питания были подключены 24 устройства. Аппараты располагались в подсобном нежилом помещении домовладения в г. Сухум, по ул. Имама-Шамиля 96, которые принадлежат гражданину Воуба А.С.

Аппараты изъяли. Материалы дела направлены в отдел дознания и таможенных расследований ГТК Абхазии.

Прочитано 12 раз Последнее изменение Вторник, 15 апреля 2025 16:22

Последнее от Super User

Другие материалы в этой категории: « РАСКРЫТЫ РАЗБОЙНОЕ НАПАДЕНИЕ И КРАЖА ДЕПУТАТЫ СГС ВСТРЕТИЛИСЬ С ТИМУРОМ АГРБА »
Наверх

Наши контакты

   Тел. : +7 (840) 229-41-79  Email: abkhinfo@gmail.com

Абхазия-Информ © 2015 | Все права защищены

При полной или частичной перепечатке материалов гиперссылка на www.abkhazinform.com обязательна.