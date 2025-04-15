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Абхазия Информ

ДЕПУТАТЫ СГС ВСТРЕТИЛИСЬ С ТИМУРОМ АГРБА

Новости Вторник, 15 апреля 2025 16:22
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ДЕПУТАТЫ СГС ВСТРЕТИЛИСЬ С ТИМУРОМ АГРБА

Сухум. 15 апреля 2025. Абхазия-Информ. Депутаты Сухумского городского Собрания встретились с назначенным исполняющим обязанности главы Администрации столицы Тимуром Агрба. На встрече обсудили перспективы развития сотрудничества, реализации в городе различных проектов благоустройства.

Председатель ГС Дмитрий Осия подчеркнул, что перед Тимуром Агрба стоит множество вызовов, требующих напряженной планомерной работы и общих с собранием усилий.

Тимур Агрба поблагодарил за приглашение и отметил, что городские проблемы знает не понаслышке, для их решения готов активно работать с депутатами.

Депутаты и исполняющий обязанности главы Администрации выразили уверенность в успешном сотрудничестве и готовности к совместным действиям по решению проблем столицы и его жителей.

Об этом сообщает пресс-служба СГС.

Прочитано 9 раз Последнее изменение Вторник, 15 апреля 2025 16:24

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