ПОЛЁТЫ ИЗ КРАСНОЯРСКА В СУХУМ РАЗРЕШИЛА «НОРДСТАРУ» РОСАВИАЦИЯ

Сухум. 15 апреля 2025. Абхазия-Информ. Допуск на выполнение с 1 мая регулярных рейсов в столицу Абхазии кроме NordStar получила компания IFly. «Сухум» – единственный гражданский аэропорт республики. Он закрыт больше 30 лет. Воздушную гавань собирались открыть после масштабной реконструкции в конце 2024 года, но сроки сдвинулись на 2025-й.

Инвестором восстановления аэропорта стала российская компания «Инфраструктурное развитие», с которой правительство Абхазии подписало соглашение о государственно-частном партнерстве. В реанимацию и обновление аэропорта вложили 11 млрд рублей. Реконструкцию проводят в два этапа, общая её стоимость оценивается в 30 млрд рублей.

IFly получила разрешение на 14 рейсов в неделю из Москвы в Сухум. NordStar – на 7 в неделю из Москвы и три рейса в неделю из Красноярска. На сайте авиакомпании информации о новом направлении пока нет, билетов в продаже тоже нет.