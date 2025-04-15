 

ТОЧКА ЗРЕНИЯ

ПЯТЬ ДНЕЙ В АБХАЗИИ
июня 24 2024

ПЯТЬ ДНЕЙ В АБХАЗИИ

Беттина Шмидт, музыковед и экс-редактор академической музыки на ÖRR («Общественное радиовещание») в Германии, в мае…
ТРАПШ: ДЕНЬГИ ЗАПАДНЫХ «ДРУЗЕЙ» ДЛЯ ВЛИЯНИЯ НА АБХАЗИЮ ОСЕДАЮТ В ГРУЗИНСКИХ НКО
января 14 2024
ТРАПШ: ДЕНЬГИ ЗАПАДНЫХ «ДРУЗЕЙ» ДЛЯ ВЛИЯНИЯ НА АБХАЗИЮ ОСЕДАЮТ В ГРУЗИНСКИХ НКО
В АБХАЗИИ ЕСТЬ ДОМАШНЕЕ НАСИЛИЕ ВСЕХ ВИДОВ
декабря 18 2023
В АБХАЗИИ ЕСТЬ ДОМАШНЕЕ НАСИЛИЕ ВСЕХ ВИДОВ

Документы

февраля 07 2024

ПРОЕКТ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ «О НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ И ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦАХ, ВЫПОЛНЯЮЩИХ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА»

ПРОЕКТ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ «О некоммерческих организациях и физических лицах, выполняющих функции иностранного агента» Статья…
24 ГОДА НАЗАД БЫЛ ПРИНЯТ АКТ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»
октября 14 2023
24 ГОДА НАЗАД БЫЛ ПРИНЯТ АКТ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»
РАСПОРЯЖЕНИЕ
июля 15 2020
РАСПОРЯЖЕНИЕ

Календарь событий

« Апрель 2025 »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30        

Мы в Фейсбуке

Абхазия Информ

ПОЛЁТЫ ИЗ КРАСНОЯРСКА В СУХУМ РАЗРЕШИЛА «НОРДСТАРУ» РОСАВИАЦИЯ

Новости Вторник, 15 апреля 2025 16:26
Оцените материал
(0 голосов)
ПОЛЁТЫ ИЗ КРАСНОЯРСКА В СУХУМ РАЗРЕШИЛА «НОРДСТАРУ» РОСАВИАЦИЯ

Сухум. 15 апреля 2025. Абхазия-Информ. Допуск на выполнение с 1 мая регулярных рейсов в столицу Абхазии кроме NordStar получила компания IFly. «Сухум» – единственный гражданский аэропорт республики. Он закрыт больше 30 лет. Воздушную гавань собирались открыть после масштабной реконструкции в конце 2024 года, но сроки сдвинулись на 2025-й.

Инвестором восстановления аэропорта стала российская компания «Инфраструктурное развитие», с которой правительство Абхазии подписало соглашение о государственно-частном партнерстве. В реанимацию и обновление аэропорта вложили 11 млрд рублей. Реконструкцию проводят в два этапа, общая её стоимость оценивается в 30 млрд рублей.

IFly получила разрешение на 14 рейсов в неделю из Москвы в Сухум. NordStar – на 7 в неделю из Москвы и три рейса в неделю из Красноярска. На сайте авиакомпании информации о новом направлении пока нет, билетов в продаже тоже нет.

Прочитано 9 раз Последнее изменение Вторник, 15 апреля 2025 16:29

Последнее от Super User

Другие материалы в этой категории: « ДЕПУТАТЫ СГС ВСТРЕТИЛИСЬ С ТИМУРОМ АГРБА ПЕРВЫЙ АВИАРЕЙС ИЗ НИЖНЕГО НОВГОРОДА В СУХУМ ЗАПЛАНИРОВАН НА 6 МАЯ »
Наверх

Наши контакты

   Тел. : +7 (840) 229-41-79  Email: abkhinfo@gmail.com

Абхазия-Информ © 2015 | Все права защищены

При полной или частичной перепечатке материалов гиперссылка на www.abkhazinform.com обязательна.