ПЕРВЫЙ АВИАРЕЙС ИЗ НИЖНЕГО НОВГОРОДА В СУХУМ ЗАПЛАНИРОВАН НА 6 МАЯ

Сухум. 15 апреля 2025. Абхазия-Информ. Единственным участником конкурса на получение субсидии для выполнения международных рейсов из Нижнего Новгорода в Сухум (Абхазия) стала авиакомпания «Икар». Об этом говорится в протоколе подведения итогов конкурсного отбора, опубликованном на сайте нижегородской мэрии.

По данным городской администрации, общий объем субсидии в 2025 году составит 14,78 млн руб.

Как писал «Ъ-Приволжье», о планах по запуску прямых авиарейсов в Абхазию мэр Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев сообщил в феврале после посещения Сухума. Это будет первый город, полеты в который будут субсидироваться из муниципального бюджета.

Первый авиарейс из столицы Приволжья в Сухум запланирован на 6 мая. Об этом сообщил мэр Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев в своем Telegram-канале.

Как отметил градоначальник, следующий полет состоится 13 мая. Продажа билетов уже открыта.

На текущий момент приобрести билеты можно только на указанные даты. Стоимость авиаперелета начинается от 9 000 рублей, а продолжительность пути составит порядка 3 часов 40 минут.