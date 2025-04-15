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Абхазия Информ

АЭРОПОРТ СУХУМА АКТИВНО ВЕДЕТ НАБОР РОССИЙСКИХ СПЕЦИАЛИСТОВ ДЛЯ РАБОТЫ

Новости Вторник, 15 апреля 2025 16:38
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АЭРОПОРТ СУХУМА АКТИВНО ВЕДЕТ НАБОР РОССИЙСКИХ СПЕЦИАЛИСТОВ ДЛЯ РАБОТЫ

Сухум. 15 апреля 2025. Абхазия-Информ. В связи с подготовкой к открытию аэропорт в Сухуме активно привлекает кадры из России. Согласно данным, полученным от экспертов туриндустрии, Абхазия испытала серьезную нехватку персонала, включая как работников для аэропорта, так и офисных сотрудников.

В апреле текущего года Росавиация утвердила расписание регулярных рейсов в Сухум для авиакомпаний iFly (до двух рейсов в день из Москвы) и NordStar (до одного рейса в день из Красноярска). Кроме того, разрешение на полеты имеет и компания «ЮВТ Аэро» из Казани, которая в феврале проводила тестовый рейс в Сухум на самолете CRJ-200.

Ожидается, что регулярное авиасообщение начнется с 1 мая этого года. В частности, наибольший спрос наблюдается на специалистов, обладающих опытом работы в сфере авиационной безопасности, обслуживания воздушных судов и организации пассажирских перевозок. Привлекательность российского рынка труда для абхазских соискателей, особенно в свете открытия аэропорта, создает дополнительное давление на местный кадровый резерв, пишет Коммерсантъ.

Прочитано 6 раз Последнее изменение Вторник, 15 апреля 2025 16:40

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