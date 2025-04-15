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Абхазия Информ

РОССИЯ ВОЗОБНОВИЛА АВИАСООБЩЕНИЕ С АБХАЗИЕЙ

Новости Вторник, 15 апреля 2025 16:40
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РОССИЯ ВОЗОБНОВИЛА АВИАСООБЩЕНИЕ С АБХАЗИЕЙ

Сухум. 15 апреля 2025. Абхазия-Информ. После более чем 30-летнего перерыва Россия и Абхазия возобновили прямое воздушное сообщение, сообщил Минтранс РФ. Так, продажи авиабилетов на рейсы в Сухум были открыты двумя авиакомпаниями.

На 3 мая запланирован первый рейс авиакомпании «ЮВТ АЭРО» по маршруту Внуково-Сухум, а 6 мая начнутся полёты авиакомпании «Икар» из Нижнего Новгорода в Сухум, уточнили в министерстве.

Также в профильном ведомстве проанонсировали увеличение числа рейсов и привлечение к полётам других авиаперевозчиков.

Напомним, авиакомпании будут менять самолёты на более вместительные при нехватке мест в летний сезон.

Прочитано 3 раз Последнее изменение Вторник, 15 апреля 2025 16:41

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