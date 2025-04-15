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Абхазия Информ

АЛХАС КАЦИЯ НАЗНАЧЕН ГЛАВОЙ АДМИНИСТРАЦИИ ОЧАМЧЫРСКОГО РАЙОНА

Новости Вторник, 15 апреля 2025 17:28
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АЛХАС КАЦИЯ НАЗНАЧЕН ГЛАВОЙ АДМИНИСТРАЦИИ ОЧАМЧЫРСКОГО РАЙОНА

Сухум. 15 апреля 2025. Абхазия-Информ. Депутаты Очамчырского районного Собрания единогласным решением утвердили в должности главы администрации Кация Алхаса Зурабовича.

Председатель Собрания Адгур Квициния и депутаты отметили, что знают Алхаса Кация не понаслышке, так как он был депутатом предыдущего созыва, является очень ответственным человеком, которому смело можно доверить руководство районом.

Алхас Кация поблагодарил депутатов за поддержку и отметил, что открыт в своей работе для любых вопросов.

Указом Президента Бадры Гунба, в соответствии с Конституцией Республики Абхазия и Законом «Об управлении в административно-территориальных единицах Республики Абхазия», по согласованию с Очамчырским районным Собранием Кация Алхас Зурабович назначен главой администрации Очамчырского района.

Прочитано 10 раз Последнее изменение Вторник, 15 апреля 2025 17:34

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