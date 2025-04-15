ПОДРОСТОК ИЗ АБХАЗИИ СКОНЧАЛСЯ В МЕЖДУНАРОДНОМ ЦЕНТРЕ «АРТЕК»
Сухум. 15 апреля 2025. Абхазия-Информ. Трагическая новость пришла из Крыма: наш соотечественник, Абухба Нарт Артурович, 2010 года рождения, который находился в международном центре «Артек» скончался в больнице города Евпатория. По предварительной информации, смерть подростка наступила в результате осложнения от острой респираторной вирусной инфекции.
Несмотря на все меры, предпринятые врачами жизнь Нарта Абухба спасти не удалось.
О случившемся немедленно был проинформирован президент Абхазии Бадра Гунба.
Глава государства назвал смерть ребенка, большой трагедией и выразил глубокие соболезнования родным и близким Нарта Абухба.
Президент поручил премьер-министру Владимиру Делба во взаимодействие с российской стороной координировать вопросы, связанные с доставкой тела скончавшегося ребенка на Родину.
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