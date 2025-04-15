ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫЙ СОВЕТ ОБСУДИЛ РЕКОНСТРУКЦИЮ СУХУМСКОГО ПРИЧАЛА И МУРАЛЫ

Присутствовавший на совете и. о. главы Администрации Тимур Агрба рассказал, что краснодарские коллеги готовы приступить к ремонту причала, и членам совета нужно принять решение о том, каким ему быть.

Сухум. 15 апреля 2025. Абхазия-Информ. Состоялось очередное заседание Градостроительного совета при Администрации Сухума, на котором рассматривались вопросы реконструкции причала у колоннады и нанесение муралов на фасады домов.

«Специалисты из Краснодарского края во главе с главным архитектором края посетили нас, мы осмотрели причал. Хотели бы выслушать ваше мнение, согласовать концепцию ремонта причала, донести до общественности, в каком виде хотели бы мы видеть данный пирс. Насколько оперативно мы с вами эту работу выполним, так и начнутся демонтажные работы и само строительство, после утверждения концепции конструкции пирса», – сказал Тимур Агрба.

Главный вопрос, на который предстояло дать ответ членам совета – воссоздавать пирс в историческом облике, в котором он существовал всегда, или можно предоставить возможность российским коллегам сделать проектное предложение по новому пирсу, которое в дальнейшем будет также вынесено на Градостроительный совет.

Много лет назад это был первый причал в Сухуме, единственные «ворота» в город со стороны моря, но, после строительства порта, он утратил прежний функционал, став прогулочной зоной, с небольшой пристанью для маломерных судов.

Главный архитектор Сухума Светлана Шаменкова проинформировала, что пирс внесен в дополнительный список объектов историко-культурного наследия.

«Для того, чтобы иметь возможность предпринимать какие-либо действия – строить новый пирс или реконструировать – нужно провести заседание научно-методического совета при Госуправлении охраны историко-культурного наследия, на котором на основании заключения инженеров о том, что пирс аварийный, не подлежит восстановлению, выводят его из допсписка объектов историко-культурного наследия. Это необходимые меры, которые позволят нам приступить к проектному решению», – пояснила Шаменкова.

«Ничего не делать мы не можем. Пирс должен быть. Поэтому решение однозначно примем сегодня», – сказал начальник Госуправления охраны историко-культурного наследия Гарри Сангулия.

Часть членов Градостроительного совета высказались за реновацию, другая часть – за неизменность исторического облика.

Архитектор Кама Кация за инновационный подход в ремонте причала и расширение функционала – видит его не только прогулочной зоной, но и местом проведения различных культурно-развлекательных мероприятий.

«Диапазон расширить, чтобы пирс стал дополнительной точкой притяжения для города. Я всегда за более новаторский подход. Убеждена, что не сможем сымитировать балюстраду в таком виде, как она представлена на набережной. Гармоничное сочетание старого и нового – это красиво. И важно сохранить доминанту колоннады на набережной. Ничего визуально не должно загромождать вид. Концепция причала не должна быть загружена в вертикали, она должна быть скромной, только в горизонтали вижу реализацию каких-то идей», – сказала Кация.

Художник Леонид Еник сказал, что для творчества молодых архитекторов можно выбрать другую локацию по возведению нового причала, а причал в исторической части города необходимо воссоздать таким, какой он был.

«Стратегически определиться надо. Имитацией не должны заниматься. В лёгкости и прозрачности и есть эстетика причала, в нем всё тонко и графично. Историческую часть сохранив, можно двигаться дальше», – заметил Еник.

«Архитектурно-художественная среда и ландшафт набережной сложились. Причал – это памятник архитектуры и, думаю, надо исходить из этих данных. Да, реновация нужна, но надо ее вписать в общий контекст, не перегружать», – сказала Эльвира Арсалия.

Общественный деятель Арда Инал-ипа считает, что если вывести причал из дополнительного списка объектов историко-культурного наследия, создастся прецедент, который создаст условия для повторения с другими объектами.

«Будучи памятником архитектуры, объект может быть только восстановлен», – отметила Инал-ипа.

В завершение дискуссии члены Градостроительного совета проголосовали за концепцию воссоздания исторического облика причала с сохранением параметров и эстетики. А по закону при подобных работах выводить объект из списка ИКН не потребуется, нужен будет акт технического состояния причала от Госуправления охраны историко-культурного наследия для демонтажа.

Так как мнения разделились, Администрация Сухума обратится к российским коллегам представить две версии концепции – восстановление с сохранением исторического облика и версию своего видения. Оба варианта будут вынесены на обсуждение членов Градостроительного совета.

На заседании рассмотрели также вопрос нанесения муралов на фасады домов в Сухуме. Члены совета отклонили предложение о нанесении изображений на отремонтированные фасады домов по улице Эшба на въезде в Сухум. По их мнению, многоцветие создаст пестроту улицы, которая и так загружена крупноформатной рекламой.

Заменено изображение картины Леварсы Бутба, которое будет нанесено на дом по адресу Когониа, 62, так как сочли, что картина «Парус» в бледно-голубых тонах будет уместнее.

Изображения на других домах, предложенные победителями российского фестиваля уличного искусства, были отклонены. Членам Градостроительного совета Каме Кация и Маиане Цвижба поручено пообщаться с стрит-художниками и сориентировать их в абхазских реалиях и помочь в выборе рисунков для нанесения на торцы дома по адресу Агрба, 9 в Новом районе.