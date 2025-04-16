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Абхазия Информ

ЗАСЕДАНИЕ КОМИССИИ ПО ПРОВЕДЕНИЮ МЕРОПРИЯТИЙ, ПОСВЯЩЕННЫХ 80-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ ВЛАДИСЛАВА АРДЗИНБА

Новости Среда, 16 апреля 2025 18:44
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ЗАСЕДАНИЕ КОМИССИИ ПО ПРОВЕДЕНИЮ МЕРОПРИЯТИЙ, ПОСВЯЩЕННЫХ 80-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ ВЛАДИСЛАВА АРДЗИНБА

Сухум. 16 апреля 2025. Абхазия-Информ. И. о. первого вице-премьера Правительства Джансух Нанба провел очередное заседание Государственной комиссии по подготовке и проведению юбилейных мероприятий, посвященных 80-летию со дня рождения первого президента Абхазии, Героя Абхазии, кавалера ордена «Ахьдз-апша» I степени Владислава Ардзинба.

Первым вопросом участники заседания обсудили проект закона, направленный на учреждение новой высшей государственной награды – «Владислав Арӡынба иорден» (орден Владислава Ардзинба). Членами комиссии принято решение продолжить работу по описанию ордена.

Члены комиссии одобрили включение в план государственных мероприятий, посвященных 80-летию со дня рождения Владислава Ардзинба, проектов Государственного русского театра драмы им. Ф. Искандера, съемку документального фильма режиссёра Ибрагима Чкадуа о Владиславе Ардзинба, создание документального фильма об истории визита Владислава Ардзинба в Турцию в июле 1992 года.

Комиссия рассмотрела сценарий торжественного заседания, подготовленного режиссером Тимуром Квеквескири, проведение которого планируется в Государственном драматическом театре им. С. Чанба 14 мая 2025 года.

На заседании заслушали отчёт и. о. министра культуры Динары Смыр о ходе реализации поручений государственной комиссии, также рассмотрели и другие вопросы, связанные с проведением юбилейных мероприятий.

Об этом сообщает пресс-служба КМ.

Прочитано 10 раз Последнее изменение Среда, 16 апреля 2025 18:47

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