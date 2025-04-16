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Абхазия Информ

В АБХАЗИИ ПРОДОЛЖАЕТСЯ МАСШТАБНАЯ ДИСПАНСЕРИЗАЦИЯ ДЕТЕЙ

Новости Среда, 16 апреля 2025 18:47
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В АБХАЗИИ ПРОДОЛЖАЕТСЯ МАСШТАБНАЯ ДИСПАНСЕРИЗАЦИЯ ДЕТЕЙ

Сухум. 16 апреля 2025. Абхазия-Информ. В Абхазии продолжается масштабная диспансеризация детей – самый крупный профилактический осмотр за последние десятилетия. Сейчас обследования активно проходят в Сухуме. По словам Юлии Зимовой – представителя Народного фронта, «на текущий момент специалисты отсмотрели более 16 тысяч детей. Всего планируем осмотреть более 25 тысяч. Это больше трети всего детского населения страны».

Российские врачи работают вместе с абхазскими специалистами. В республике сейчас одновременно действуют четыре бригады из разных регионов России – это более 40 докторов. Осмотры проходят в школах, детсадах, а при необходимости детей направляют на дообследование в профильные российские клиники.

«За последние 30 лет это одна из самых массовых диспансеризаций в Абхазии», –говорит Александр Букш, ведущий специалист отдела управления и аналитики, врач функциональной диагностики НМИЦ здоровья детей Минздрава России.

Работа проводится системно – дети проходят осмотры у узких специалистов, сдают анализы, получают рекомендации. Многие ребята, у которых выявлены заболевания, будут взяты на диспансерное наблюдение в местных поликлиниках.

На сегодняшний день ежедневно осматриваются до 400 детей. Для каждого выезда предусмотрен специальный транспорт с необходимым оборудованием: мобильными УЗИ-аппаратами, ЭКГ, ростомерами и другими диагностическими средствами. В лабораториях ежедневно выполняется до 1200 различных анализов.

«Около 5 тысяч школьников и около 900 дошкольников – такое количество медицинских карт мы уже получили», – рассказала Ада Абухба, главный врач детской городской поликлиники Сухума.

Врачи отмечают высокий интерес родителей к здоровью детей. Осмотры сопровождаются доверием, вниманием и индивидуальным подходом к каждому ребёнку.

Инициатива стала возможной благодаря договорённостям между руководством Абхазии и Минздравом России – и уже даёт ощутимые результаты.

Прочитано 8 раз Последнее изменение Среда, 16 апреля 2025 18:54

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