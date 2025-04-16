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Абхазия Информ

ИЗЪЯТО НЕЗАКОННО ХРАНИМОЕ ОРУЖИЕ

Новости Среда, 16 апреля 2025 18:54
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ИЗЪЯТО НЕЗАКОННО ХРАНИМОЕ ОРУЖИЕ

Сухум. 16 апреля 2025. Абхазия-Информ. В результате совместно реализованной оперативной информации сотрудниками управления уголовного розыска МВД и оперативным составом Очамчырского районного отдела внутренних дел в с. Адзюбжа был задержан житель столицы Горзолия Рамин Зурабович, 1984 г.р.

В ручной клади задержанного сотрудниками милиции обнаружен и изъят автомат системы «Калашникова» калибра 7,62мм с 38-ми патронами к нему. Согласно экспертной справке оружие технически исправно и пригодно к производству выстрелов, а патроны являются боевыми.

Сам же гражданин Горзолия на момент задержания находился в состоянии наркотического опьянения, за что судом Очамчырского района подвергнут административному наказанию в виде штрафа в размере 4.200 рублей.

Расследование уголовного дела, возбужденного по факту незаконного приобретения и хранения огнестрельного оружия проводит группа дознания Очамчырского РОВД.

Рамин Горзолия на время предварительного следствия отпущен под подписку о невыезде и надлежащем поведении.

Об этом сообщает сайт МВД.

Прочитано 4 раз Последнее изменение Среда, 16 апреля 2025 19:25

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