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Абхазия Информ

УПОТРЕБЛЕНИЕ НАРКОТИКОВ БУДУТ ВЫЯВЛЯТЬ ПРИ ПОМОЩИ ГАЗОВОГО ХРОМАТОГРАФА

Новости Среда, 16 апреля 2025 19:26
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УПОТРЕБЛЕНИЕ НАРКОТИКОВ БУДУТ ВЫЯВЛЯТЬ ПРИ ПОМОЩИ ГАЗОВОГО ХРОМАТОГРАФА

Сухум. 16 апреля 2025. Абхазия-Информ. Исполняющий обязанности министра внутренних дел Роберт Киут рассказал об оборудовании, которое позволяет выявлять дополнительные виды запрещенных препаратов.

«Мы запустили газовый хроматограф, над которым работали очень долгое время. У нас не было возможности выявления некоторых видов наркотических препаратов, которые стали сегодня популярными. А теперь есть возможность их определять», – сказал он.

По информации и.о. министра, в ближайшее время начнется процесс определения наркотических веществ, которые обычными тестами не выявляются.

Киут подчеркнул, что употребление гражданами таких веществ не только наносит вред их здоровью, но и представляет опасность для общества.

Прочитано 4 раз Последнее изменение Среда, 16 апреля 2025 19:32

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