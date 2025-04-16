УПОТРЕБЛЕНИЕ НАРКОТИКОВ БУДУТ ВЫЯВЛЯТЬ ПРИ ПОМОЩИ ГАЗОВОГО ХРОМАТОГРАФА
Сухум. 16 апреля 2025. Абхазия-Информ. Исполняющий обязанности министра внутренних дел Роберт Киут рассказал об оборудовании, которое позволяет выявлять дополнительные виды запрещенных препаратов.
«Мы запустили газовый хроматограф, над которым работали очень долгое время. У нас не было возможности выявления некоторых видов наркотических препаратов, которые стали сегодня популярными. А теперь есть возможность их определять», – сказал он.
По информации и.о. министра, в ближайшее время начнется процесс определения наркотических веществ, которые обычными тестами не выявляются.
Киут подчеркнул, что употребление гражданами таких веществ не только наносит вред их здоровью, но и представляет опасность для общества.
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