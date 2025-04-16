ПОДПИСАНО РАСПОРЯЖЕНИЕ О ПРАЗДНОВАНИИ 80-Й ГОДОВЩИНЫ ПОБЕДЫ В ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ
Сухум. 16 апреля 2025. Абхазия-Информ. Исполняющий обязанности главы Администрации города Сухум Тимур Агрба подписал распоряжение о подготовке и проведении празднования 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов. Создана рабочая группа по подготовке и проведению мероприятий на территории столицы. Возглавляет группу замглавы Администрации Автандил Сурманидзе.
Рабочей группе поручено подготовить и представить на утверждение план проведения в городе Сухум мероприятий.
Службам Администрации даны распоряжения обеспечить праздничное оформление столицы, подготовить площадки для проведения общегородских праздничных мероприятий, организовать работы по праздничному оформлению территорий, прилегающих к памятнику Неизвестному солдату, и подготовить площадку для установки военно-полевой кухни, обеспечить возможность постоянного горения вечного огня.
Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложен на заместителя главы Администрации Автандила Сурманидзе.
Последнее от Super User
- ЗАСЕДАНИЕ ВЕСЕННЕЙ СЕССИИ ПАРЛАМЕНТА
- УПОТРЕБЛЕНИЕ НАРКОТИКОВ БУДУТ ВЫЯВЛЯТЬ ПРИ ПОМОЩИ ГАЗОВОГО ХРОМАТОГРАФА
- ИЗЪЯТО НЕЗАКОННО ХРАНИМОЕ ОРУЖИЕ
- В АБХАЗИИ ПРОДОЛЖАЕТСЯ МАСШТАБНАЯ ДИСПАНСЕРИЗАЦИЯ ДЕТЕЙ
- ЗАСЕДАНИЕ КОМИССИИ ПО ПРОВЕДЕНИЮ МЕРОПРИЯТИЙ, ПОСВЯЩЕННЫХ 80-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ ВЛАДИСЛАВА АРДЗИНБА