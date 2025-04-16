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Абхазия Информ

ПОДПИСАНО РАСПОРЯЖЕНИЕ О ПРАЗДНОВАНИИ 80-Й ГОДОВЩИНЫ ПОБЕДЫ В ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ

Новости Среда, 16 апреля 2025 19:33
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ПОДПИСАНО РАСПОРЯЖЕНИЕ О ПРАЗДНОВАНИИ 80-Й ГОДОВЩИНЫ ПОБЕДЫ В ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ

Сухум. 16 апреля 2025. Абхазия-Информ. Исполняющий обязанности главы Администрации города Сухум Тимур Агрба подписал распоряжение о подготовке и проведении празднования 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов. Создана рабочая группа по подготовке и проведению мероприятий на территории столицы. Возглавляет группу замглавы Администрации Автандил Сурманидзе.

Рабочей группе поручено подготовить и представить на утверждение план проведения в городе Сухум мероприятий.

Службам Администрации даны распоряжения обеспечить праздничное оформление столицы, подготовить площадки для проведения общегородских праздничных мероприятий, организовать работы по праздничному оформлению территорий, прилегающих к памятнику Неизвестному солдату, и подготовить площадку для установки военно-полевой кухни, обеспечить возможность постоянного горения вечного огня.

Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложен на заместителя главы Администрации Автандила Сурманидзе.

Прочитано 2 раз Последнее изменение Среда, 16 апреля 2025 19:35

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