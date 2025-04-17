ВСТРЕЧА С ДЕЛЕГАЦИЕЙ, КОТОРАЯ ПРИМЕТ УЧАСТИЕ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ «ЖИТЬ И СОЗДАВАТЬ В РОССИИ»

Сухум. 17 апреля 2025. Абхазия-Информ. В Госкомитете по делам молодежи и спорта прошла встреча с молодежной делегацией, которая примет участие во всероссийской образовательной программе «Жить и создавать в России» флагманской образовательной программы студенческого проекта «Твой ход».

«Жить и создавать в России» входит в президентскую платформу «Россия-страна возможностей» и реализуется Федеральным агентством по делам молодежи (Росмолодежь) при поддержке Министерства науки и высшего образования России.

Первый окружной модуль «Жить» пройдет 17-20 апреля в Ставрополе. Программа стартового модуля заложит основы последующей годовой работы и поможет участникам осознать ценностное поле программы, разобраться в смыслах молодежной политики, освоить навыки целеполагания и рефлексии. Участники также пойдут в настоящий поход, чтобы научиться взаимодействовать друг с другом в нестандартных ситуациях.

Абхазию представят: Элана Харчилава, Анаида Чолохян, Екатерина Шамба, Эрик Бендзяк-Ахтиаров, Саида Лаквитава, Кан Торчуа, Александра Торуа.

И.о. председателя Госкомитета Таращ Хагба пожелал делегатам успехов и достойно представить республику на мероприятии.