 

ТОЧКА ЗРЕНИЯ

ПЯТЬ ДНЕЙ В АБХАЗИИ
июня 24 2024

ПЯТЬ ДНЕЙ В АБХАЗИИ

Беттина Шмидт, музыковед и экс-редактор академической музыки на ÖRR («Общественное радиовещание») в Германии, в мае…
ТРАПШ: ДЕНЬГИ ЗАПАДНЫХ «ДРУЗЕЙ» ДЛЯ ВЛИЯНИЯ НА АБХАЗИЮ ОСЕДАЮТ В ГРУЗИНСКИХ НКО
января 14 2024
ТРАПШ: ДЕНЬГИ ЗАПАДНЫХ «ДРУЗЕЙ» ДЛЯ ВЛИЯНИЯ НА АБХАЗИЮ ОСЕДАЮТ В ГРУЗИНСКИХ НКО
В АБХАЗИИ ЕСТЬ ДОМАШНЕЕ НАСИЛИЕ ВСЕХ ВИДОВ
декабря 18 2023
В АБХАЗИИ ЕСТЬ ДОМАШНЕЕ НАСИЛИЕ ВСЕХ ВИДОВ

Документы

февраля 07 2024

ПРОЕКТ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ «О НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ И ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦАХ, ВЫПОЛНЯЮЩИХ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА»

ПРОЕКТ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ «О некоммерческих организациях и физических лицах, выполняющих функции иностранного агента» Статья…
24 ГОДА НАЗАД БЫЛ ПРИНЯТ АКТ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»
октября 14 2023
24 ГОДА НАЗАД БЫЛ ПРИНЯТ АКТ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»
РАСПОРЯЖЕНИЕ
июля 15 2020
РАСПОРЯЖЕНИЕ

Календарь событий

« Апрель 2025 »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30        

Мы в Фейсбуке

Абхазия Информ

ВСТРЕЧА С ДЕЛЕГАЦИЕЙ, КОТОРАЯ ПРИМЕТ УЧАСТИЕ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ «ЖИТЬ И СОЗДАВАТЬ В РОССИИ»

Новости Четверг, 17 апреля 2025 15:36
Оцените материал
(0 голосов)
ВСТРЕЧА С ДЕЛЕГАЦИЕЙ, КОТОРАЯ ПРИМЕТ УЧАСТИЕ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ «ЖИТЬ И СОЗДАВАТЬ В РОССИИ»

Сухум. 17 апреля 2025. Абхазия-Информ. В Госкомитете по делам молодежи и спорта прошла встреча с молодежной делегацией, которая примет участие во всероссийской образовательной программе «Жить и создавать в России» флагманской образовательной программы студенческого проекта «Твой ход».

«Жить и создавать в России» входит в президентскую платформу «Россия-страна возможностей» и реализуется Федеральным агентством по делам молодежи (Росмолодежь) при поддержке Министерства науки и высшего образования России.

Первый окружной модуль «Жить» пройдет 17-20 апреля в Ставрополе. Программа стартового модуля заложит основы последующей годовой работы и поможет участникам осознать ценностное поле программы, разобраться в смыслах молодежной политики, освоить навыки целеполагания и рефлексии. Участники также пойдут в настоящий поход, чтобы научиться взаимодействовать друг с другом в нестандартных ситуациях.

Абхазию представят: Элана Харчилава, Анаида Чолохян, Екатерина Шамба, Эрик Бендзяк-Ахтиаров, Саида Лаквитава, Кан Торчуа, Александра Торуа.

И.о. председателя Госкомитета Таращ Хагба пожелал делегатам успехов и достойно представить республику на мероприятии.

Прочитано 5 раз Последнее изменение Четверг, 17 апреля 2025 15:39

Последнее от Super User

Другие материалы в этой категории: « ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ МИНИСТЕРСТВА КУЛЬТУРЫ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ, ПОСВЯЩЕННЫЙ ЮБИЛЕЮ ВЛАДИСЛАВА АРДЗИНБА ПОЧТИ 20 ТОНН НОВОСИБИРСКОГО МОРОЖЕНОГО ОТПРАВИЛИ В АБХАЗИЮ И УЗБЕКИСТАН »
Наверх

Наши контакты

   Тел. : +7 (840) 229-41-79  Email: abkhinfo@gmail.com

Абхазия-Информ © 2015 | Все права защищены

При полной или частичной перепечатке материалов гиперссылка на www.abkhazinform.com обязательна.