ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ МИНИСТЕРСТВА КУЛЬТУРЫ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ, ПОСВЯЩЕННЫЙ ЮБИЛЕЮ ВЛАДИСЛАВА АРДЗИНБА

Сухум. 17 апреля 2025. Абхазия-Информ. Во исполнение распоряжения президента Республики Абхазия от 03 марта 2025 года № 80-рп,в целях подготовки и проведения юбилейных мероприятий, посвященных 80-летию со дня рождения выдающегося государственного деятеля, основоположника современного абхазского государства, первого президента Республики Абхазия, Героя Абхазии, кавалера ордена «Ахьдз-Апша» І степени Владислава Григорьевича Ардзинба, Министерством культуры Республики Абхазия в 2025 году будет реализован комплекс следующих мероприятий:

14 мая 2025 года в Государственном драматическом театре им. С. Чанба состоится торжественное заседание, посвящённое 80-летию со дня рождения В.Г. Ардзинба, в рамках которого будет организован вечер памяти, а также открыта специальная фотовыставка, отражающая основные этапы его жизни и деятельности.

С мая по декабрь 2025 года в районных домах культуры республики будет реализован ежемесячный киноцикл «Президент», включающий тематические кинопоказы документальных фильмов и телепередач, посвящённых биографии, общественно-политической деятельности, историческому наследию первого президента.

В Национальной картинной галерее в г. Сухум будет экспонироваться художественная выставка, включающая работы, созданные абхазскими художниками и посвящённые образу и исторической роли Владислава Ардзинба.

В рамках мероприятий Года первого президента будет организован республиканский конкурс музыкальных произведений, направленный на создание оригинальных вокальных композиций, посвященных В.Г. Ардзинба.

Министерством культуры совместно с Союзом писателей Республики Абхазия будет организован поэтический вечер «Слово о президенте», включающий публичные выступления абхазских литераторов, авторское чтение произведений, посвящённых Владиславу Ардзинба.

Будет осуществлена установка горельефа на зданииГосударственного Музея боевой славы им. В.Г. Ардзинба, который станет художественно-символическим выражением памяти о выдающемся государственном деятеле, отражающим его вклад в победу в Отечественной войне народа Абхазии и строительство независимого абхазского государства.

На постоянной основе будет функционировать фотовыставка под названием «15 лет без Владислава», организованная в Государственном музее Боевой Славы им. В. Г. Ардзинба. На выставке представлены работы известного фотографа Владимира Попова, а также уникальная коллекция из 33 снимков, созданная Ибрагимом Чкадуа в период с 4 по 10 марта 2010 года.

В течение 2025 года в Национальной библиотеке им. И.Г. Папаскир и Государственной республиканской библиотеке для молодежи планируется проведение серии тематических литературно-просветительских вечеров.

Министерством культуры будут организованы выездные фотовыставки в районных и сельских домах культуры.

В декабре 2025 г. в Государственном драматическом театреим. С. Чанба состоится торжественное заседание «ҲараҲ-Владислав».