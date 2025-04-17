АВИАКОМПАНИЯ «ЮВТ АЭРО» 1 МАЯ 2025 ГОДА НАЧНЕТ ОСУЩЕСТВЛЯТЬ РЕГУЛЯРНЫЙ ПАССАЖИРСКИЙ РЕЙС ПО МАРШРУТУ МОСКВА – СУХУМ
Сухум. 17 апреля 2025. Абхазия-Информ. Министерство энергетики и транспорта Республики Абхазия официально подтверждает ранее объявленную информацию о возобновлении регулярного авиасообщения между Республикой Абхазия и Российской Федерацией.
Минтрансэнерго дополнительно информирует о том, что 1 мая 2025 года авиакомпания «ЮВТ Аэро» осуществит первый, спустя 30 лет, регулярный пассажирский рейс по маршруту Москва (Международный аэропорт «Внуково») – Сухум (Международный аэропорт «Сухум» им. В.Г. Ардзинба).
• Авиакомпания: «ЮВТ Аэро»
• Маршрут: Москва (Внуково) – Сухум (Международный аэропорт «Сухум» им. В.Г. Ардзинба) – Москва (Внуково)
• Частота: Каждую субботу
• Дата начала: 1 мая 2025 года
• Время вылета из Москвы: 14:30 (МСК)
• Время прибытия в Сухум: 18:00 (СУХ)
• Время вылета из Сухума: 19:30 (Сух)
• Время в пути: 3 часа 30 минут
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