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Абхазия Информ

АВИАКОМПАНИЯ «ЮВТ АЭРО» 1 МАЯ 2025 ГОДА НАЧНЕТ ОСУЩЕСТВЛЯТЬ РЕГУЛЯРНЫЙ ПАССАЖИРСКИЙ РЕЙС ПО МАРШРУТУ МОСКВА – СУХУМ

Новости Четверг, 17 апреля 2025 15:23
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АВИАКОМПАНИЯ «ЮВТ АЭРО» 1 МАЯ 2025 ГОДА НАЧНЕТ ОСУЩЕСТВЛЯТЬ РЕГУЛЯРНЫЙ ПАССАЖИРСКИЙ РЕЙС ПО МАРШРУТУ МОСКВА – СУХУМ

Сухум. 17 апреля 2025. Абхазия-Информ. Министерство энергетики и транспорта Республики Абхазия официально подтверждает ранее объявленную информацию о возобновлении регулярного авиасообщения между Республикой Абхазия и Российской Федерацией.

Минтрансэнерго дополнительно информирует о том, что 1 мая 2025 года авиакомпания «ЮВТ Аэро» осуществит первый, спустя 30 лет, регулярный пассажирский рейс по маршруту Москва (Международный аэропорт «Внуково») – Сухум (Международный аэропорт «Сухум» им. В.Г. Ардзинба).

• Авиакомпания: «ЮВТ Аэро»

• Маршрут: Москва (Внуково) – Сухум (Международный аэропорт «Сухум» им. В.Г. Ардзинба) – Москва (Внуково)

• Частота: Каждую субботу

• Дата начала: 1 мая 2025 года

• Время вылета из Москвы: 14:30 (МСК)

• Время прибытия в Сухум: 18:00 (СУХ)

• Время вылета из Сухума: 19:30 (Сух)

• Время в пути: 3 часа 30 минут

Прочитано 7 раз Последнее изменение Четверг, 17 апреля 2025 15:26

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