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Абхазия Информ

ГЛАВНОКОМАНДУЮЩИЙ БАДРА ГУНБА ПОСЕТИЛ УЧЕНИЯ МИНОБОРОНЫ АБХАЗИИ

Новости Четверг, 17 апреля 2025 15:18
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ГЛАВНОКОМАНДУЮЩИЙ БАДРА ГУНБА ПОСЕТИЛ УЧЕНИЯ МИНОБОРОНЫ АБХАЗИИ

Сухум. 17 апреля 2025. Абхазия-Информ. Главнокомандующий Вооружёнными силами, президент Абхазии Бадра Гунба и вице-президент Беслан Бигвава, приняли участие в завершающем этапе командно-штабных мобилизационных учений с участием резервных формирований, проводимых Министерством обороны..

Учения направлены на повышение боевой слаженности органов военного управления и уровня полевой подготовки личного состава. Особое внимание уделялось организации поставок резервистов и техники, что является ключевым элементом выполнения боевых задач.

Учения направлены на отработку действий офицеров в условиях, максимально приближенных к реальным. Военнослужащие совершенствовали практические навыки приёма и распределения военнообязанных запаса, а также уточняли на местности решения командиров резервных подразделений, ответственных за оборону.

Благодаря внедрению передового опыта участники получили возможность улучшить профессиональные навыки и повысить уровень оперативного управления.

Бадра Гунба и Беслан Бигвава произвели выстрелы из ручного противотанкового гранатомета РПГ-7 и из крупнокалиберного пулемета Дягтярева-Шпагина и поразили мишени.

Прочитано 9 раз Последнее изменение Четверг, 17 апреля 2025 15:22

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