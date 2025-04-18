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Абхазия Информ

ТПП ПРОВЕЛА X-Ю ВЫСТАВКУ-ЯРМАРКУ «ПРАЗДНИК СЛАДОСТИ»

Новости Пятница, 18 апреля 2025 19:46
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ТПП ПРОВЕЛА X-Ю ВЫСТАВКУ-ЯРМАРКУ «ПРАЗДНИК СЛАДОСТИ»

Сухум. 18 апреля 2025. Абхазия-Информ. Торгово-промышленная палата Абхазии преддверии Светлой Пасхи провела традиционную, X-ю выставку-ярмарку «Праздник сладости», в которой приняло участие 60 представителей этой отрасли.  В ресторане «Магнолия», известные и начинающие кондитеры представили свою выпечку – куличи и пасхи, торты и пироги, рулеты и пирожные, булочки, аджинджух и пастилу, а также свечи в виде пасхальных кроликов и яиц, керамические изделия и другие сувениры.

У посетителей была возможность не только попробовать сладости, но и приобрести их для дома и друзей.

«Это Х-й юбилейный «Праздник сладости». Палата придает большое значение поддержке малого и среднего бизнеса, и старается ежегодно привлекать к ярмарке новых кондитеров, чтобы как можно больше людей не только показали свое мастерство, но и порадовали посетителей разными изделиями. Подобные мероприятия важны и с точки зрения развития туризма, поэтому мы должны проводить как можно больше разных ярких фестивалей, ярмарок и выставок», – сказала президент ТПП Тамила Мерцхулава.

От имени Торгово-промышленной палаты она поздравила всех жителей и гостей столицы с наступающим праздником Светлой Пасхи, пожелала всем мира, благополучия, хорошего настроения и добрых вестей.

Ярмарка проходила в праздничной и уютной обстановке, и каждый посетитель смог что-то приобрести к пасхальному столу.

Прочитано 4 раз Последнее изменение Пятница, 18 апреля 2025 19:49

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