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Абхазия Информ

ПРЕЗИДЕНТ АБХАЗИИ УТВЕРДИЛ СТРУКТУРУ КАБИНЕТА МИНИСТРОВ

Новости Пятница, 18 апреля 2025 19:49
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ПРЕЗИДЕНТ АБХАЗИИ УТВЕРДИЛ СТРУКТУРУ КАБИНЕТА МИНИСТРОВ

Сухум. 18 апреля 2025. Абхазия-Информ. Президента Абхазии Бадра Гунба подписала указ об утверждении структуры Кабинета министров республики.

По новой структуре у премьер-министра 5 заместителей, в правительстве  15 министерств:

1) Министерство внутренних дел Республики Абхазия;

2) Министерство здравоохранения Республики Абхазия;

3) Министерство иностранных дел Республики Абхазия;

4) Министерство культуры Республики Абхазия;

5) Министерство обороны Республики Абхазия;

6) Министерство по налогам и сборам Республики Абхазия;

7) Министерство по чрезвычайным ситуациям Республики Абхазия;

8) Министерство просвещения Республики Абхазия;

9) Министерство сельского хозяйства Республики Абхазия;

10) Министерство социального обеспечения и демографической политики Республики Абхазия;

11) Министерство туризма Республики Абхазия;

12) Министерство финансов Республики Абхазия;

13) Министерство экономики Республики Абхазия;

14) Министерство энергетики Республики Абхазия;

15) Министерство юстиции Республики Абхазия.

В структуру Кабинета министров входят 9 государственных комитетов:

1) Государственный комитет Республики Абхазия по государственной языковой политике;  

2) Государственный комитет Республики Абхазия по делам молодежи и спорта;

3) Государственный комитет Республики Абхазия по репатриации;

4) Государственный комитет Республики Абхазия по связи, массовым коммуникациям и цифровому развитию;

5) Государственный комитет Республики Абхазия по стандартам, потребительскому и техническому надзору;

6) Государственный комитет Республики Абхазия по статистике;

7) Государственный комитет Республики Абхазия по управлению государственным имуществом и приватизации;

8) Государственный комитет Республики Абхазия по экологии и природопользованию;

9) Государственный таможенный комитет Республики Абхазия.

Государственные управления и службы входящие в структуру кабинета министров:

1) Государственная ветеринарная служба Республики Абхазия;

2) Государственная инспекция Республики Абхазия по карантину растений;

3) Государственная миграционная служба Республики Абхазия;

4) Государственное архивное управление Республики Абхазия;

5) Государственное управление лесного хозяйства Республики Абхазия;

6) Государственное управление охраны историко-культурного наследия Республики Абхазия;

7) Государственное управление Республики Абхазия по архитектуре и градостроительству;

8) Государственное управление Республики Абхазия по землепользованию и кадастру;

9) Управление капитального строительства Республики Абхазия.

Министерство энергетики и транспорта Республики Абхазия реорганизовано в Министерство энергетики Республики Абхазия с передачей его функций и полномочий в сфере транспорта Министерству экономики Республики Абхазия.

Организационно-штатные мероприятия по передаче функций и полномочий в сфере транспорта должно быть осуществлено к 1 сентября 2025 года.

Из структуры Министерства сельского хозяйства Республики Абхазия выделена Государственная инспекция по карантину растений.

Государственное управление Республики Абхазия по государственной языковой политике преобразовано в Государственный комитет Республики Абхазия по государственной языковой политике.

Государственный комитет Республики Абхазия по экологии переименован в Государственный комитет Республики Абхазия по экологии и природопользованию;

Государственное управление Республики Абхазия по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству переименовано в Государственное управление Республики Абхазия по архитектуре и градостроительству.

На министерство экономики Республики Абхазия возложено осуществление общего руководства деятельностью в отношении Государственного комитета Республики Абхазия по стандартам, потребительскому и техническому надзору.

На Министерство сельского хозяйства Республики Абхазия возложено осуществление общего руководства деятельностью в отношении:

1) Государственной ветеринарной службы Республики Абхазия;

2) Государственной инспекции Республики Абхазия по карантину растений.

На Министерство юстиции Республики Абхазия возложено осуществление общего руководства деятельностью в отношении Государственного архивного управления Республики Абхазия.

На Государственный комитет Республики Абхазия по экологии и природопользованию возложено осуществление общего руководства деятельностью в отношении:

1) Государственного управления лесного хозяйства Республики Абхазия;

2) Государственного управления Республики Абхазия по землепользованию и кадастру.

Прочитано 0 раз Последнее изменение Пятница, 18 апреля 2025 20:02

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