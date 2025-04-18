ПРЕЗИДЕНТ АБХАЗИИ УТВЕРДИЛ СТРУКТУРУ КАБИНЕТА МИНИСТРОВ
Сухум. 18 апреля 2025. Абхазия-Информ. Президента Абхазии Бадра Гунба подписала указ об утверждении структуры Кабинета министров республики.
По новой структуре у премьер-министра 5 заместителей, в правительстве 15 министерств:
1) Министерство внутренних дел Республики Абхазия;
2) Министерство здравоохранения Республики Абхазия;
3) Министерство иностранных дел Республики Абхазия;
4) Министерство культуры Республики Абхазия;
5) Министерство обороны Республики Абхазия;
6) Министерство по налогам и сборам Республики Абхазия;
7) Министерство по чрезвычайным ситуациям Республики Абхазия;
8) Министерство просвещения Республики Абхазия;
9) Министерство сельского хозяйства Республики Абхазия;
10) Министерство социального обеспечения и демографической политики Республики Абхазия;
11) Министерство туризма Республики Абхазия;
12) Министерство финансов Республики Абхазия;
13) Министерство экономики Республики Абхазия;
14) Министерство энергетики Республики Абхазия;
15) Министерство юстиции Республики Абхазия.
В структуру Кабинета министров входят 9 государственных комитетов:
1) Государственный комитет Республики Абхазия по государственной языковой политике;
2) Государственный комитет Республики Абхазия по делам молодежи и спорта;
3) Государственный комитет Республики Абхазия по репатриации;
4) Государственный комитет Республики Абхазия по связи, массовым коммуникациям и цифровому развитию;
5) Государственный комитет Республики Абхазия по стандартам, потребительскому и техническому надзору;
6) Государственный комитет Республики Абхазия по статистике;
7) Государственный комитет Республики Абхазия по управлению государственным имуществом и приватизации;
8) Государственный комитет Республики Абхазия по экологии и природопользованию;
9) Государственный таможенный комитет Республики Абхазия.
Государственные управления и службы входящие в структуру кабинета министров:
1) Государственная ветеринарная служба Республики Абхазия;
2) Государственная инспекция Республики Абхазия по карантину растений;
3) Государственная миграционная служба Республики Абхазия;
4) Государственное архивное управление Республики Абхазия;
5) Государственное управление лесного хозяйства Республики Абхазия;
6) Государственное управление охраны историко-культурного наследия Республики Абхазия;
7) Государственное управление Республики Абхазия по архитектуре и градостроительству;
8) Государственное управление Республики Абхазия по землепользованию и кадастру;
9) Управление капитального строительства Республики Абхазия.
Министерство энергетики и транспорта Республики Абхазия реорганизовано в Министерство энергетики Республики Абхазия с передачей его функций и полномочий в сфере транспорта Министерству экономики Республики Абхазия.
Организационно-штатные мероприятия по передаче функций и полномочий в сфере транспорта должно быть осуществлено к 1 сентября 2025 года.
Из структуры Министерства сельского хозяйства Республики Абхазия выделена Государственная инспекция по карантину растений.
Государственное управление Республики Абхазия по государственной языковой политике преобразовано в Государственный комитет Республики Абхазия по государственной языковой политике.
Государственный комитет Республики Абхазия по экологии переименован в Государственный комитет Республики Абхазия по экологии и природопользованию;
Государственное управление Республики Абхазия по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству переименовано в Государственное управление Республики Абхазия по архитектуре и градостроительству.
На министерство экономики Республики Абхазия возложено осуществление общего руководства деятельностью в отношении Государственного комитета Республики Абхазия по стандартам, потребительскому и техническому надзору.
На Министерство сельского хозяйства Республики Абхазия возложено осуществление общего руководства деятельностью в отношении:
1) Государственной ветеринарной службы Республики Абхазия;
2) Государственной инспекции Республики Абхазия по карантину растений.
На Министерство юстиции Республики Абхазия возложено осуществление общего руководства деятельностью в отношении Государственного архивного управления Республики Абхазия.
На Государственный комитет Республики Абхазия по экологии и природопользованию возложено осуществление общего руководства деятельностью в отношении:
1) Государственного управления лесного хозяйства Республики Абхазия;
2) Государственного управления Республики Абхазия по землепользованию и кадастру.
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