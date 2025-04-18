СФОРМИРОВАН СОСТАВ КМ АБХАЗИИ
Сухум. 18 апреля 2025. Абхазия-Информ. Президент Республики Абхазия Бадра Гунба подписал указы о формировании персонального состава Кабинета министров. В соответствии с Конституционным законом Республики Абхазия «О Кабинете Министров (Правительстве) Республики Абхазия» назначены:
Нанба Джансух Эдуардович – вице-премьером Республики Абхазия;
Хагба Тарас Миронович – вице-премьером Республики Абхазия;
Миносян Вараздат Мелконович – вице-премьером Республики Абхазия;
Киут Роберт Виталиевич – вице-премьером, министром внутренних дел Республики Абхазия;
Ажиба Иатыр Рауфович – руководителем Аппарата Кабинета Министров Республики Абхазия;
Барциц Олег Мсасович – министром иностранных дел Республики Абхазия;
Кове Даур Вадимович – министром культуры Республики Абхазия;
Ануа Владимир Иванович – министром обороны Республики Абхазия;
Бутба Эдуард Валерьянович – министром здравоохранения Республики Абхазия;
Бения Эдгар Русланович – министром по налогам и сборам Республики Абхазия;
Гунба Хана Владимировна – министром просвещения Республики Абхазия;
Губаз Саид Гурамович – министром финансов Республики Абхазия;
Джопуа Беслан Цибович – министром сельского хозяйства Республики Абхазия;
Барциц Анри Львович – министром юстиции Республики Абхазия;
Миквабия Теймураз Зурабович – министром экономики Республики Абхазия;
Мушба Батал Вадимович – министром энергетики Республики Абхазия;
Аджба Руслан Тайфович – министром социального обеспечения и демографической политики;
Анкваб Ахра Владимирович – председателем государственного комитета Республики Абхазия по государственной языковой политике;
Сангулия Нарсоу Тамилович – председателем государственного комитета Республики Абхазия по стандартам, потребительскому и техническому надзору;
Гогия Кама Алексеевна – председателем Государственного комитета Республики Абхазия по статистике;
Зухба Юрий Зауриевич – председателем государственного комитета Республики Абхазия по управлению государственным имуществом и приватизации;
Читанава Савелий Михайлович – председателем Государственного комитета Республики Абхазия по экологии и природопользованию;
Хеция Отар Михайлович – председателем Государственного таможенного комитета Республики Абхазия;
Цвинария Саид Бесланович – начальником Государственной миграционной службы Республики Абхазия;
Гамисония Демир Ильич – начальником Управления капитального строительства Республики Абхазия;
Ашхацава Анзор Николаевич – начальником Государственного управления лесного хозяйства Республики Абхазия;
Цвижба Омар Кипсович – начальником Государственной инспекции Республики Абхазия по карантину растений;
Сангулия Гарик Анатольевич – начальником Государственного управления охраны историко-культурного наследия Республики Абхазия;
Джопуа Роман Владимирович – начальником Государственной ветеринарной службы Республики Абхазия;
Цимцба Дмитрий Олегович – начальником Государственного управления Республики Абхазия по архитектуре и градостроительству.
Последнее от Super User
- НАРКОТИЧЕСКОЕ СРЕДСТВО ИЗЪЯЛИ У ЖИТЕЛЯ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
- В ХИЩЕНИИ ЧУЖОГО ИМУЩЕСТВА УЛИЧЕНЫ ДВОЕ ЖИТЕЛЕЙ ГУЛРЫПШСКОГО РАЙОНА
- ЗАСЕДАНИЕ ПЛЕНУМА ВЕРХОВНОГО СУДА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ
- БЕСЛАН БИГВАВА ПРИНЯЛ УЧАСТИЕ В ЦЕРЕМОНИИ ПЕРЕДАЧИ ТОЧНОЙ КОПИИ ЗНАМЕНИ ПОБЕДЫ, ВОДРУЖЕННОГО НАД РЕЙХСТАГОМ
- ВЛАДИМИР ДЕЛБА ПРИНЯЛ УЧАСТИЕ В МЕРОПРИЯТИЯХ КО ДНЮ ПОБЕДЫ