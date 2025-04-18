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Абхазия Информ

СФОРМИРОВАН СОСТАВ КМ АБХАЗИИ

Новости Пятница, 18 апреля 2025 20:20
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СФОРМИРОВАН СОСТАВ КМ АБХАЗИИ

Сухум. 18 апреля 2025. Абхазия-Информ. Президент Республики Абхазия Бадра Гунба подписал указы о формировании персонального состава Кабинета министров. В соответствии с Конституционным законом Республики Абхазия «О Кабинете Министров (Правительстве) Республики Абхазия» назначены:

Нанба Джансух Эдуардович – вице-премьером Республики Абхазия;

Хагба Тарас Миронович – вице-премьером Республики Абхазия;

Миносян Вараздат Мелконович – вице-премьером Республики Абхазия;

Киут Роберт Виталиевич – вице-премьером, министром внутренних дел Республики Абхазия;

Ажиба Иатыр Рауфович – руководителем Аппарата Кабинета Министров Республики Абхазия;

Барциц Олег Мсасович – министром иностранных дел Республики Абхазия;

Кове Даур Вадимович – министром культуры Республики Абхазия;

Ануа Владимир Иванович – министром обороны Республики Абхазия;

Бутба Эдуард Валерьянович – министром здравоохранения Республики Абхазия;

Бения Эдгар Русланович – министром по налогам и сборам Республики Абхазия;

Гунба Хана Владимировна – министром просвещения Республики Абхазия;

Губаз Саид Гурамович – министром финансов Республики Абхазия;

Джопуа Беслан Цибович – министром сельского хозяйства Республики Абхазия;

Барциц Анри Львович – министром юстиции Республики Абхазия;

Миквабия Теймураз Зурабович – министром экономики Республики Абхазия;

Мушба Батал Вадимович – министром энергетики Республики Абхазия;

Аджба Руслан Тайфович – министром социального обеспечения и демографической политики;

Анкваб Ахра Владимирович – председателем государственного комитета Республики Абхазия по государственной языковой политике;

Сангулия Нарсоу Тамилович – председателем государственного комитета Республики Абхазия по стандартам, потребительскому и техническому надзору;

Гогия Кама Алексеевна – председателем Государственного комитета Республики Абхазия по статистике;

Зухба Юрий Зауриевич – председателем государственного комитета Республики Абхазия по управлению государственным имуществом и приватизации;

Читанава Савелий Михайлович – председателем Государственного комитета Республики Абхазия по экологии и природопользованию;

Хеция Отар Михайлович – председателем Государственного таможенного комитета Республики Абхазия;

Цвинария Саид Бесланович – начальником Государственной миграционной службы Республики Абхазия;

Гамисония Демир Ильич – начальником Управления капитального строительства Республики Абхазия;

Ашхацава Анзор Николаевич – начальником Государственного управления лесного хозяйства Республики Абхазия;

Цвижба Омар Кипсович – начальником Государственной инспекции Республики Абхазия по карантину растений;

Сангулия Гарик Анатольевич – начальником Государственного управления охраны историко-культурного наследия Республики Абхазия;

Джопуа Роман Владимирович – начальником Государственной ветеринарной службы Республики Абхазия;

Цимцба Дмитрий Олегович – начальником Государственного управления Республики Абхазия по архитектуре и градостроительству.

Прочитано 12 раз Последнее изменение Пятница, 18 апреля 2025 20:34

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