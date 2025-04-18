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Абхазия Информ

БАДРА ГУНБА ПРИНЯЛ УЧАСТИЕ В МЕРОПРИЯТИИ ПО СЛУЧАЮ НАЧАЛА ВЫДАЧИ ДЕБЕТОВЫХ КАРТ ПЕНСИОНЕРАМ АБХАЗИИ – ГРАЖДАНАМ РФ

Новости Пятница, 18 апреля 2025 20:35
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БАДРА ГУНБА ПРИНЯЛ УЧАСТИЕ В МЕРОПРИЯТИИ ПО СЛУЧАЮ НАЧАЛА ВЫДАЧИ ДЕБЕТОВЫХ КАРТ ПЕНСИОНЕРАМ АБХАЗИИ – ГРАЖДАНАМ РФ

Сухум. 18 апреля 2025. Абхазия-Информ. Президент Республики Абхазия Бадра Гунба принял участие в организованной российским «Промсвязьбанком» торжественной церемонии по случаю начала выдачи дебетовых карт пенсионерам Абхазии с российским гражданством, для зачисления пенсионных и социальных выплат от СФР. В мероприятии также участвовали чрезвычайный и полномочный посол Российской Федерации в Республике Абхазия Михаил Шургалин и заместитель председателя ПСБ Михаил Дорофеев.

Вопрос выдачи карт Бадра Гунба поднял на встрече с Владимиром Путиным, состоявшейся в Кремле 5 марта 2025 года.

Инициатива была реализована ПСБ при поддержке правительства Абхазии, Национального банка республики и Сбербанка Абхазии, в рамках поручения президента России. Она нацелена на реализацию важнейшей социальной задачи по бесперебойному обеспечению пенсионных выплат гражданам РФ, постоянно проживающим в Абхазии.

«ПСБ в кратчайшие сроки организовал процесс оформления и выдачи пенсионных карт. Теперь нашим соотечественникам не нужно пересекать границу и выезжать в Россию для оформления необходимых документов, а платежи и переводы близким без комиссии можно совершать в мобильном приложении банка», – сказал заместитель председателя ПСБ Михаил Дорофеев.

Президент Абхазии отметил, что эта инициатива важна для граждан нашей страны, особенно для пожилых людей и тех, чьи физические возможности не позволяют ездить в Сочи несколько раз и оформлять карты.

«Я уверен, что такой механизм облегчит нашим гражданам получение пенсии. Это беспрецедентное решение руководства Российской Федерации, принятое с учётом обращений наших граждан, чтобы поддержать их», – сказал Бадра Гунба.

Глава государства выразил благодарность Владимиру Владимировичу Путину за оперативное решение этого вопроса, Сергею Владиленовичу Кириенко – за особый контроль за исполнением поручения, а также всем, кто реализует этот проект, направленный на улучшение жизни пенсионеров.

«Это очень важное направление, и мы будем продолжать оказывать необходимое содействие для улучшения условий жизни наших пенсионеров. Надеемся, что пенсионеры оценят эти изменения», – сказал Бадра Гунба.

Ключевые преимущества карты ПСБ: бесплатный выпуск и SMS-информирование о зачислениях, возможность снятия наличных в банкоматах Абхазии (до 30 000 ₽ при зачислении на карту от СФР без комиссии) и России, кешбэк и специальные условия по продуктам банка, оплата товаров и услуг онлайн и в магазинах.

Оформить карту можно в 12 отделениях Сбербанка Абхазии, включая Сухум, Гагру, Гудауту и другие города. Для получения необходимо предъявить паспорт РФ или загранпаспорт.

Этот шаг значительно упростит жизнь более 20 000 пенсионеров – граждан РФ, проживающих в Абхазии.

Адреса отделений для получения пенсионных карт ПСБ в Республике Абхазия:

г. Сухум, ул. Эшба, 167 г.;

Сухум, Проспект Аиааира, 84;

г. Сухум, ул. Лакоба, 4;

г. Гагра, ул. Абазгаа, 55/4;

п. Пицунда, ул. Гицба, 3;

с. Цандрипш, ул. Октябрьская, 242;

п. Бзыпта, ул. Лакоба, 10;

г. Гудаута, ул. Чачба, 3:

г. Новый Афон, ул. Харазия, д.2;

п. Агудзера, пр. Курчатова, 27;

г. Очамчыра, ул. Б.В. Шинкуба, 97;

г. Ткуарчал, ул. Апсилов, 5.

При возникновении вопросов по обслуживанию банковской карты ПСБ можно обращаться в контактный центр ПСБ по номеру телефона 4444 (звонки принимаются круглосуточно, номер доступен для звонков с мобильного телефона с территории Республики Абхазия), с территории РФ необходимо звонить на номер 8 800 333 03 03.

Прочитано 12 раз Последнее изменение Пятница, 18 апреля 2025 20:56

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