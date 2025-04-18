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Абхазия Информ

ВЛАДИМИР ДЕЛБА ПРИНЯЛ УЧАСТИЕ В МЕРОПРИЯТИЯХ КО ДНЮ ПОБЕДЫ

Новости Пятница, 18 апреля 2025 20:57
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ВЛАДИМИР ДЕЛБА ПРИНЯЛ УЧАСТИЕ В МЕРОПРИЯТИЯХ КО ДНЮ ПОБЕДЫ

Сухум. 18 апреля 2025. Абхазия-Информ. Премьер-министр Владимир Делба принял участие в церемонии передачи точной копии Знамени Победы, водруженного над Рейхстагом в мае 1945 года, Государственному музею Боевой славы им. В. Г. Ардзинба. Перед началом церемонии участники мероприятия возложили цветы к мемориалу погибшим в Отечественной войне народа Абхазии 1992-1993 гг. в Парке Славы.

Руководитель Администрации президента Беслан Эшба зачитал приветственное слово от лица президента Бадры Гунба.

«В канун 80-летия Дня Победы в Великой Отечественной войне Государственному музею боевой славы имени В. Г. Ардзинба передается точная копия Знамени Победы, водруженного над Рейхстагом в мае 1945 года героями Советского Союза Михаилом Егоровым и Мелитоном Кантария. Знамя Победы является священной реликвией, и для нас большая честь принять этот знаменательный символ великого подвига народов Советского Союза. От имени народа Абхазии я благодарю всех, кто причастен к этому важному событию», – отмечается в приветствии президента.

«Копия Знамени Победы – это бесценная реликвия, которая займет достойное место в экспозиции зала истории Великой Отечественной Войны и станет одним из самых ярких и впечатляющих экспонатов музея, который несомненно будет служить делу патриотического воспитания молодежи», – сказала директор музея, Герой Абхазии Мзия Бейя.

От имени всего коллектива музея она выразила благодарность организаторам передачи копии Знамени Победы.

«Благодарю руководство страны, Посольство Российской Федерации в Республике Абхазия и всех, кто принял участие в данном мероприятии. Вечная память погибшим в Великой Отечественной войне», – сказала она.

Об этом сообщает сайт правительства.

Прочитано 7 раз Последнее изменение Пятница, 18 апреля 2025 21:05

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