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Абхазия Информ

БЕСЛАН БИГВАВА ПРИНЯЛ УЧАСТИЕ В ЦЕРЕМОНИИ ПЕРЕДАЧИ ТОЧНОЙ КОПИИ ЗНАМЕНИ ПОБЕДЫ, ВОДРУЖЕННОГО НАД РЕЙХСТАГОМ

Новости Пятница, 18 апреля 2025 21:09
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БЕСЛАН БИГВАВА ПРИНЯЛ УЧАСТИЕ В ЦЕРЕМОНИИ ПЕРЕДАЧИ ТОЧНОЙ КОПИИ ЗНАМЕНИ ПОБЕДЫ, ВОДРУЖЕННОГО НАД РЕЙХСТАГОМ

Сухум. 18 апреля 2025. Абхазия-Информ. Вице-президент Абхазии Беслан Бигвава и руководитель Администрации Президента Беслан Эшба приняли участие в торжественной церемонии передачи точной копии Знамени Победы, водруженного над Рейхстагом в мае 1945 года, Государственному музею Боевой Славы имени В. Г. Ардзинба в Сухуме.

Мероприятие прошло в преддверии 80-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг. В нём также участвовали спикер Парламента Лаша Ашуба, премьер-министр Владимир Делба, посол России в Абхазии Михаил Шургалин, представители Россотрудничества в Абхазии, руководящий состав и офицеры управлений Министерства обороны и Генерального штаба, военнослужащие, общественность республики.

Копию легендарного стяга директору музея Мзие Бейя вручил Денис Дементьев, представитель международного движения «Бессмертный полк».

Перед началом мероприятия участники почтили память павших в Отечественной войне народа Абхазии 1992–1993 годов, возложив цветы к мемориалу в Парке Славы.

Руководитель Администрации Президента Беслан Эшба зачитал приветственный адрес от лица Президента Бадры Гунба: «В канун 80-летия Дня Победы в Великой Отечественной войне Государственному музею боевой славы имени В. Г. Ардзинба передается точная копия Знамени Победы, водруженного над Рейхстагом в мае 1945 года героями Советского Союза Михаилом Егоровым и Мелитоном Кантариа. Знамя Победы является священной реликвией, и для нас большая честь принять этот знаменательный символ великого подвига народов Советского Союза. От имени народа Абхазии я благодарю всех, кто причастен к этому важному событию».

На митинге по случаю передачи копии знамени Победы выступил и заместитель Министра обороны Давид Бжания: «День Великой Победы навсегда вписан в героическую летопись нашей страны. Это праздник, объединяющий все поколения наших граждан… Мы чтим память тех, кто отдал жизнь в борьбе с фашизмом. Глубокая благодарность ветеранам Великой Отечественной войны, воинам и труженикам, которые прошли все беды и тяготы войны».

1 мая 1945 года штурмовой флаг 150-й ордена Кутузова II степени Идрицкой стрелковой дивизии был водружен 1 мая на здании Рейхстага в Берлине. Именно этот флаг мы знаем, как Знамя Победы.

Знамя Победы является официальным символом победы советского народа и его Вооруженных Сил над фашистской Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов.

Прочитано 6 раз Последнее изменение Пятница, 18 апреля 2025 21:13

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