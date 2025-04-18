ЗАСЕДАНИЕ ПЛЕНУМА ВЕРХОВНОГО СУДА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ

Сухум. 18 апреля 2025. Абхазия-Информ. В Верховном суде состоялось заседание Пленума ВС Республики Абхазия. В нем приняли участие судьи Верховного суда, председатели районных судов и Военного суда. В повестку дня заседания вошли 9 вопросов:

– заслушивание отчета первого заместителя председателя Верховного суда Республики Абхазия Сафарбея Миканба о деятельности Кассационной коллегии по уголовным делам за 2024 год;

– заслушивание отчета заместителя председателя Верховного суда Республики Абхазия Ады Касландзия о деятельности Кассационной коллегии по гражданским делам за 2024 год;

– заслушивание отчета заместителя председателя Верховного суда Республики Абхазия Ады Касландзия о деятельности Кассационной коллегии по административным делам и делам об административных правонарушениях за 2024 год;

–утверждение Постановления Пленума Верховного суда Республики Абхазия «О некоторых вопросах досудебного урегулирования споров, рассматриваемых в порядке гражданского судопроизводства»;

– утверждение Постановления Пленума Верховного суда Республики Абхазия «О некоторых вопросах, возникающих в судебной практике при разрешении споров, касающихся защиты прав собственника от нарушений, не связанных с лишением владения»;

– утверждение Постановления Пленума Верховного суда Республики Абхазия «О судебной практикепо делам о преступлениях против жизни (статьи 99, 101, 102, 103 УК РА)»;

– утверждение Постановления Пленума Верховного суда Республики Абхазия «О некоторых вопросах принятия судами мер предварительной защиты по административному исковому заявлению при рассмотрении административных дел»;

– утверждение Постановления Пленума Верховного суда Республики Абхазия «О некоторых вопросах, возникающих в судебной практике при применении норм о самовольной постройке».

Пленум Верховного суда Республики Абхазия утвердил Кассационную коллегию по уголовным делам в составе Романа Кварчия, Генри Гамисония, Майи Квициния, Беслана Берулава, Дениса Цвижба.

Утвержден состав Кассационной коллегии по гражданским делам: Темур Шония, Оксана Пилия, Эсма Корсая, Мадина Логуа, Мимоза Цушба.

Утвержден состав Кассационной коллегии по административным делам и делам об административных правонарушениях: Екатерина Адлейба, Олеся Тарба, Лиа Адлейба, Екатерина Онищенко.