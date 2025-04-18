 

ТОЧКА ЗРЕНИЯ

ПЯТЬ ДНЕЙ В АБХАЗИИ
июня 24 2024

ПЯТЬ ДНЕЙ В АБХАЗИИ

Беттина Шмидт, музыковед и экс-редактор академической музыки на ÖRR («Общественное радиовещание») в Германии, в мае…
ТРАПШ: ДЕНЬГИ ЗАПАДНЫХ «ДРУЗЕЙ» ДЛЯ ВЛИЯНИЯ НА АБХАЗИЮ ОСЕДАЮТ В ГРУЗИНСКИХ НКО
января 14 2024
ТРАПШ: ДЕНЬГИ ЗАПАДНЫХ «ДРУЗЕЙ» ДЛЯ ВЛИЯНИЯ НА АБХАЗИЮ ОСЕДАЮТ В ГРУЗИНСКИХ НКО
В АБХАЗИИ ЕСТЬ ДОМАШНЕЕ НАСИЛИЕ ВСЕХ ВИДОВ
декабря 18 2023
В АБХАЗИИ ЕСТЬ ДОМАШНЕЕ НАСИЛИЕ ВСЕХ ВИДОВ

Документы

февраля 07 2024

ПРОЕКТ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ «О НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ И ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦАХ, ВЫПОЛНЯЮЩИХ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА»

ПРОЕКТ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ «О некоммерческих организациях и физических лицах, выполняющих функции иностранного агента» Статья…
24 ГОДА НАЗАД БЫЛ ПРИНЯТ АКТ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»
октября 14 2023
24 ГОДА НАЗАД БЫЛ ПРИНЯТ АКТ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»
РАСПОРЯЖЕНИЕ
июля 15 2020
РАСПОРЯЖЕНИЕ

Календарь событий

« Апрель 2025 »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30        

Мы в Фейсбуке

Абхазия Информ

ЗАСЕДАНИЕ ПЛЕНУМА ВЕРХОВНОГО СУДА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ

Новости Пятница, 18 апреля 2025 21:14
Оцените материал
(0 голосов)
ЗАСЕДАНИЕ ПЛЕНУМА ВЕРХОВНОГО СУДА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ

Сухум. 18 апреля 2025. Абхазия-Информ. В Верховном суде состоялось заседание Пленума ВС Республики Абхазия. В нем приняли участие судьи Верховного суда, председатели районных судов и Военного суда. В повестку дня заседания вошли 9 вопросов:

– утверждение Пленумом Верховного суда Республики Абхазия по представлению Председателя Верховного суда Республики Абхазия составов кассационных коллегий;

– заслушивание отчета первого заместителя председателя Верховного суда Республики Абхазия Сафарбея Миканба о деятельности Кассационной коллегии по уголовным делам за 2024 год;

– заслушивание отчета заместителя председателя Верховного суда Республики Абхазия Ады Касландзия о деятельности Кассационной коллегии по гражданским делам за 2024 год;

– заслушивание отчета заместителя председателя Верховного суда Республики Абхазия Ады Касландзия о деятельности Кассационной коллегии по административным делам и делам об административных правонарушениях за 2024 год;

–утверждение Постановления Пленума Верховного суда Республики Абхазия «О некоторых вопросах досудебного урегулирования споров, рассматриваемых в порядке гражданского судопроизводства»;

– утверждение Постановления Пленума Верховного суда Республики Абхазия «О некоторых вопросах, возникающих в судебной практике при разрешении споров, касающихся защиты прав собственника от нарушений, не связанных с лишением владения»;

– утверждение Постановления Пленума Верховного суда Республики Абхазия «О судебной практикепо делам о преступлениях против жизни (статьи 99, 101, 102, 103 УК РА)»;

– утверждение Постановления Пленума Верховного суда Республики Абхазия «О некоторых вопросах принятия судами мер предварительной защиты по административному исковому заявлению при рассмотрении административных дел»;

– утверждение Постановления Пленума Верховного суда Республики Абхазия «О некоторых вопросах, возникающих в судебной практике при применении норм о самовольной постройке».

Пленум Верховного суда Республики Абхазия утвердил Кассационную коллегию по уголовным делам в составе Романа Кварчия, Генри Гамисония, Майи Квициния, Беслана Берулава, Дениса Цвижба.

Утвержден состав Кассационной коллегии по гражданским делам: Темур Шония, Оксана Пилия, Эсма Корсая, Мадина Логуа, Мимоза Цушба.

Утвержден состав Кассационной коллегии по административным делам и делам об административных правонарушениях: Екатерина Адлейба, Олеся Тарба, Лиа Адлейба, Екатерина Онищенко.

Прочитано 6 раз Последнее изменение Пятница, 18 апреля 2025 21:32

Последнее от Super User

Другие материалы в этой категории: « БЕСЛАН БИГВАВА ПРИНЯЛ УЧАСТИЕ В ЦЕРЕМОНИИ ПЕРЕДАЧИ ТОЧНОЙ КОПИИ ЗНАМЕНИ ПОБЕДЫ, ВОДРУЖЕННОГО НАД РЕЙХСТАГОМ В ХИЩЕНИИ ЧУЖОГО ИМУЩЕСТВА УЛИЧЕНЫ ДВОЕ ЖИТЕЛЕЙ ГУЛРЫПШСКОГО РАЙОНА »
Наверх

Наши контакты

   Тел. : +7 (840) 229-41-79  Email: abkhinfo@gmail.com

Абхазия-Информ © 2015 | Все права защищены

При полной или частичной перепечатке материалов гиперссылка на www.abkhazinform.com обязательна.