В ХИЩЕНИИ ЧУЖОГО ИМУЩЕСТВА УЛИЧЕНЫ ДВОЕ ЖИТЕЛЕЙ ГУЛРЫПШСКОГО РАЙОНА

Сухум. 18 апреля 2025. Абхазия-Информ. Уголовное дело, предусмотренное пунктами "а", "б" и "в" ч. 2 ст. 155 УК РА возбуждено в отношении двух жителей села Дранда Гулрыпшского района Бахтадзе Рамина Романовича, 2004 г.р. и Торчуа Тенгиаз Темуровича, 2005 г.р.

По версии следствия задержанные, путём отжатия пластикового окна первого этажа здания «Сухумского медицинского колледжа», проникли в классные помещения, откуда похитили принадлежащие студентам денежные средства, мобильный телефон и различные гарнитуры к мобильным устройствам.

Оперативно-розыскные мероприятия по задержанию подозреваемых провели сотрудники уголовного розыска 1-го отдела милиции УВД по г. Сухум.

В ходе личного досмотра задержанных часть похищенного изъята. На время предварительного расследования подозреваемые Бахтадзе и Торчуа заключены под стражу.

Об этом сообщает сайт МВД.