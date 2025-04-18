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Абхазия Информ

НАРКОТИЧЕСКОЕ СРЕДСТВО ИЗЪЯЛИ У ЖИТЕЛЯ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Новости Пятница, 18 апреля 2025 21:37
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НАРКОТИЧЕСКОЕ СРЕДСТВО ИЗЪЯЛИ У ЖИТЕЛЯ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Сухум. 18 апреля 2025. Абхазия-Информ. На посту «Мюссера» сотрудниками уголовного розыска контрольного пункта милиции был задержан житель Свердловской области Давыдов Сергей Анатольевич, 1976 г.р., временно проживающий в Абхазии. В результате личного досмотра гражданина Давыдова сотрудниками милиции обнаружено и изъято наркотическое средство «Метадон», принадлежность которого к таковому, определена экспертами ЭКЦ МВД РА в результате проведенного исследования.

По данному факту в отношении вышеназванного гражданина по ч. 1 ст. 223 УК РА группой дознания ОВД по Гудаутскому району возбуждено уголовное дело и избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

Об этом сообщает сайт МВД.

Прочитано 3 раз Последнее изменение Пятница, 18 апреля 2025 21:39

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