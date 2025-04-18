НАРКОТИЧЕСКОЕ СРЕДСТВО ИЗЪЯЛИ У ЖИТЕЛЯ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
Сухум. 18 апреля 2025. Абхазия-Информ. На посту «Мюссера» сотрудниками уголовного розыска контрольного пункта милиции был задержан житель Свердловской области Давыдов Сергей Анатольевич, 1976 г.р., временно проживающий в Абхазии. В результате личного досмотра гражданина Давыдова сотрудниками милиции обнаружено и изъято наркотическое средство «Метадон», принадлежность которого к таковому, определена экспертами ЭКЦ МВД РА в результате проведенного исследования.
По данному факту в отношении вышеназванного гражданина по ч. 1 ст. 223 УК РА группой дознания ОВД по Гудаутскому району возбуждено уголовное дело и избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.
Об этом сообщает сайт МВД.
Последнее от Super User
- В АБХАЗИИ ВЫДАЛИ ПЕРВЫЕ РОССИЙСКИЕ ПРАВА
- В ХИЩЕНИИ ЧУЖОГО ИМУЩЕСТВА УЛИЧЕНЫ ДВОЕ ЖИТЕЛЕЙ ГУЛРЫПШСКОГО РАЙОНА
- ЗАСЕДАНИЕ ПЛЕНУМА ВЕРХОВНОГО СУДА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ
- БЕСЛАН БИГВАВА ПРИНЯЛ УЧАСТИЕ В ЦЕРЕМОНИИ ПЕРЕДАЧИ ТОЧНОЙ КОПИИ ЗНАМЕНИ ПОБЕДЫ, ВОДРУЖЕННОГО НАД РЕЙХСТАГОМ
- ВЛАДИМИР ДЕЛБА ПРИНЯЛ УЧАСТИЕ В МЕРОПРИЯТИЯХ КО ДНЮ ПОБЕДЫ