В АБХАЗИИ ВЫДАЛИ ПЕРВЫЕ РОССИЙСКИЕ ПРАВА
Сухум. 18 апреля 2025. Абхазия-Информ. Этим утром в УГАИ МВД более людно, нежели обычно. На 18 апреля назначена процедура выдачи первых водительских удостоверений российского образца. В целях контроля за ходом процесса в ГАИ прибыл исполняющий обязанности заместителя министра внутренних дел Беслан Чкадуа.
Удостоверения можно получить в управлении Госавтоинспекции МВД Абхазии в Сухуме при наличии паспортов РФ и Республики Абхазия, действующего абхазского водительского удостоверения. При этом медицинская справка, СНИЛС, прописка и сдача экзаменов не требуются.
Госпошлина за оформление российского водительского удостоверения также не взимается. Ежедневно граждане активно записываются и сдают документы на получение российских прав.
Для выдачи российских удостоверений в Абхазию были командированы семь сотрудников полиции России. Оказывать им максимальное содействие, а также постоянно взаимодействовать с гражданами руководству УГАИ поручил замминистра Чкадуа.
С 1 апреля 2025 года в России вступили в силу новые правила обмена иностранных водительских удостоверений, на российские. В тот же день президент Владимир Путин подписал указ, в соответствии с которым граждане Абхазии смогут получить российские водительские права в упрощенном порядке, если у них есть вид на жительство или паспорт РФ. Документы у граждан принимаются ежедневно со вторника по субботу включительно.
Об этом сообщает сайт МВД.
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