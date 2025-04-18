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Абхазия Информ

ПРОДОЛЖАЮТСЯ РАБОТЫ ПО БЛАГОУСТРОЙСТВУ СТОЛИЦЫ

Новости Пятница, 18 апреля 2025 21:52
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ПРОДОЛЖАЮТСЯ РАБОТЫ ПО БЛАГОУСТРОЙСТВУ СТОЛИЦЫ

Сухум. 18 апреля 2025. Абхазия-Информ. Начался ремонт фасада здания Администрации Сухума, идет замена ливневок на проспекте Аиааира, 144, подготавливается поверхность для укладки асфальта на улице Титова. 

Сотрудники и работники подрядных организаций «Горстройпроекта», обученные фасадным работам российскими коллегами, сдают своего рода первый экзамен – продемонстрируют приобретенные навыки на главном здании столичной мэрии. Фасад очищают от грибка, от старой штукатурки. Недостающие элементы фасадной части восстановят и покрасят фасад. На объекте работают около 20 человек.

«Благодаря ранее достигнутым договоренностям президента Абхазии, проходят работы по реконструкции многоквартирных домов в городе Сухум. Совместно с нашими коллегами из Москвы продолжаются восстановительные работы на фасадах многоквартирных домов. На сегодняшний мы приступили к восстановлению фасада здания Администрации города Сухум», – сказал директор МУ «Горстройпроект» Администрации г. Сухум Астамур Пипия.

Более 150 специалистов Фонда капитального ремонта многоквартирных домов города Москвы уже несколько месяцев находятся в Абхазии – ремонтируют фасады многоэтажек Сухума и параллельно обучают местных коллег.

На проспект Аиааира, 144 идут работы по замене старых ливнёвок. Начальник Дорожно-ремонтно-строительного управления Дмитрий Ахуба рассказал, что неработающие ливнёвки приводили к частым подтоплениям близлежащих многоэтажных домов, дождевой воде некуда было стекаться.

После укладки новых левневых трубопроводов приступят к благоустройству тротуарной зоны.

Будет заасфальтирован еще один проблемный участок дороги в столице – это часть улицы Титова и улицы Агумава. Сейчас идут работы по подготовке грунта – снимают остатки старого дорожного покрытия.

Коммуникации на улице Титова уже были ранее заменены, поэтому укладку асфальта планируют завершить в течение недели, если позволит погода.

Об этом сообщает сайт столицы.

Прочитано 10 раз Последнее изменение Пятница, 18 апреля 2025 21:59

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