Сухум. 18 апреля 2025. Абхазия-Информ. В Управлении образования Администрации города Сухум состоялось награждение победителей Краснодарской заочной предметной олимпиады по русскому языку для учащихся 7-11 классов школ города Сухум.

Начальник Управления Астанда Таркил поздравила юных победителей с высокими результатами и пожелала новых высот в их языковом развитии.

В церемонии награждения принял участие представитель общественной организации «Вектор гражданского развития» Роман Марченко. Он отметил высокую продуктивность работы Управлением образования.

«Сегодня мы констатируем высокий уровень подготовки ребят, который, по мнению наших филологов, растёт. Надеюсь, что и в дальнейшем мы будем работать во благо наших детей», – сказал Марченко.

Представители «Вектора гражданского развития» передали в дар Управлению книги по истории России и сборники олимпиадных заданий по русскому языку.

Астанда Таркил выразила благодарность за подарки и заверила, что учебники будут переданы во все общеобразовательные учреждения столицы, сообщает пресс-служба Управления.