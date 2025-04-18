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Абхазия Информ

ГУДАУТСКИЙ «АДАЦ» ЗАВОЕВАЛ ГРАН-ПРИ КОНКУРСА «КАЛЕЙДОСКОП НАЦИОНАЛЬНЫХ КУЛЬТУР»

Новости Пятница, 18 апреля 2025 22:07
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ГУДАУТСКИЙ «АДАЦ» ЗАВОЕВАЛ ГРАН-ПРИ КОНКУРСА «КАЛЕЙДОСКОП НАЦИОНАЛЬНЫХ КУЛЬТУР»

Сухум. 18 апреля 2025. Абхазия-Информ. Детский ансамбль «Адац» из Гудауты взял гран-при конкурса «Калейдоскоп национальных культур» в Петербурге. Конкурс был частью фестиваля культурного-исторического наследия «Дружба народов», в нем участвовали более 70 коллективов из разных регионов России. Юные артисты исполнили два танца – абхазский свадебный и абхазский крестьянский.

«Этот состав нашего ансамбля впервые участвовал в таком масштабном событии. Дети очень волновались, но справились. Самому младшему танцору пять лет, и когда он вышел на сцену, зал встал и аплодировал стоя», – рассказывает репетитор ансамбля Амина Цейба.

Руководителю ансамбля, Заслуженному артисту Абхазии Руслану Дбар организаторы присвоили звание «Почетный работник культуры и искусства Евразии».

Прочитано 8 раз Последнее изменение Пятница, 18 апреля 2025 22:30

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