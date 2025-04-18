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Абхазия Информ

РАБОЧАЯ ВСТРЕЧА С ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ АНОО «ПРЕЗИДЕНТСКИЙ ЛИЦЕЙ «СИРИУС»

Новости Пятница, 18 апреля 2025 22:31
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РАБОЧАЯ ВСТРЕЧА С ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ АНОО «ПРЕЗИДЕНТСКИЙ ЛИЦЕЙ «СИРИУС»

Сухум. 18 апреля 2025. Абхазия-Информ. В Госкомитете по делам молодежи и спорта прошла рабочая встреча с представителями АНОО «Президентский Лицей «Сириус», посвященная вопросам сотрудничества, обмена практиками и развития детско-юношеского спорта. В ходе обсуждения согласовано участие спортсменов Президентского лицея и спортивных школ Абхазии в соревнованиях обеих сторон, проведение учебно-тренировочных сборов по видам спорта как на территории Абхазии, так и на спортивных объектах Сириуса.

Уже в июне Абхазия будет готова принять первые группы пловцов из Сириуса на учебно-тренировочное сборы на базе бассейна в городе Сухум.

Руководитель департамента ФКиС лицея Кирилл Паневкин также отметил, что они готовы направлять профильных специалистов для организации программ повышения квалификации абхазских тренеров и спортсменов в различных спортивных дисциплинах.

Прочитано 8 раз Последнее изменение Пятница, 18 апреля 2025 22:35

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