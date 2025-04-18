ОЗВУЧЕНА СТОИМОСТЬ БИЛЕТОВ НА АВИАРЕЙСЫ ИЗ НИЖНЕГО НОВГОРОДА В СУХУМ
Сухум. 18 апреля 2025. Абхазия-Информ. Стоимость авиабилетов из Нижнего Новгорода в Сухум начинается от 7 181 рубля, а в обратном направлении – 10 676 рублей, выяснила редакция НИА «Нижний Новгород». Авиасообщение между Россией и Абхазией возобновится в мае. Первые рейсы запланированы из Москвы, а с 6 мая начнутся полёты из Нижнего Новгорода.
Вылеты из Нижнего Новгорода назначены на 17:50 с прибытием в Сухум в 21:30. Обратные рейсы из Сухума будут отправляться в 22:40 и прибывать в Приволжскую столицу в 2:10 следующего дня.
Пока в расписании значатся два рейса – 6 и 13 мая. По информации авиакомпании, с 30 мая программа прямых перелётов будет продолжена.
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