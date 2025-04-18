РОССИЯНАМ РАССКАЗАЛИ, КАК ИЗМЕНЯТСЯ ЦЕНЫ НА ОТДЫХ В АБХАЗИИ В 2025 ГОДУ

Сухум. 18 апреля 2025. Абхазия-Информ. Стоимость отдыха в Абхазии может немного вырасти после возобновления прямого авиасообщения, предположила в разговоре с NEWS.ru тревел-блогер Наталия Ансталь. Однако, по ее словам, цены будут больше зависеть от месяца: в июне семидневный отпуск на двоих в этой стране обойдется в среднем в 70−75 тысяч рублей, а в июле и августе – на 10 тысяч дороже.

Вряд ли стоимость отдыха в Абхазии сильно изменится с открытием сухумского аэропорта. Цены будут зависеть скорее от месяца. Если рассматривать варианты с трехразовым питанием, то средняя стоимость на неделю на двоих с перелетом составляет 70−75 тысяч рублей, а в разгар сезона – 85 тысяч рублей, – сказала Ансталь.

Она добавила, что запуск прямых рейсов между городами РФ и Абхазии разгрузит аэропорт Сочи и пропускные пункты на наземной границе, что привлечет в республику больше туристов.

Ранее стало известно, что 3 мая авиакомпания «ЮВТ Аэро» начнет выполнять прямые перелеты из России в Абхазию. Первый рейс стартует из московского аэропорта Внуково. Также с 6 мая должны начаться регулярные прямые перелеты в Сухум из Нижнего Новгорода. Их будет выполнять компания «Икар».

Решение о возобновлении рейсов было принято по результатам работы Минтранса и Росавиации. В настоящее время с рядом других авиаперевозчиков обсуждается увеличение числа рейсов. Авиасообщение между странами возобновляется после более чем 30-летнего перерыва.