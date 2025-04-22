Сухум. 22 апреля 2025. Абхазия-Информ. И. о. первого заместителя министра внутренних дел, начальник криминальной милиции Руслан Ажиба провел совещание по результатам изъятия из незаконного оборота оружия и боеприпасов. По итогам проведенных оперативно-профилактических мероприятий отчитались начальники оперативных подразделений городских управлений и районных отделов внутренних дел.

Усиленные меры по выявлению данных преступлений были реализованы на основании указания министра внутренних дел Роберта Киут.

Согласно отчетам руководителей профильных подразделений за 1 месяц спецмероприятий из незаконного оборота изъято 12 единиц автоматического оружия, 13 пистолетов, 5 винтовок, 2 гранаты и порядка 22.850 разнокалиберных патронов. В Гагрском, Гудаутском, Очамчырском районах и в г. Сухум выявлено по 4 факта данного состава преступления, в Гулрыпшском районе – 3 факта и 2 факта в сухумском районе. Все изъятое оружие прошло экспертизу, возбуждены уголовные дела.

Руслан Ажиба отметил положительную динамику проводимой работы и поставил задачи по усилению оперативно-профилактических мероприятий, направленных на выявление и пресечение преступлений, связанных с незаконным оборотом оружия, применением такового в иных преступных деяниях.

Так же, и. о. первого заместителя министра внутренних дел поставил задачу оперативным службам ГОРРОВД в срок на 1 месяц провести мероприятия, направленные на розыск и задержание лиц, скрывающихся о следствия и суда, и установление места нахождения лиц, числящихся безвести пропавшими. О результатах проведенных мероприятий ответственные руководители оперативных подразделений доложат в установленные сроки.

Об этом сообщает сайт МВД.