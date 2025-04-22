ДЕПУТАТЫ СГС ДАЛИ СОГЛАСИЕ НА НАЗНАЧЕНИЕ ТИМУРА АГРБА НА ДОЛЖНОСТЬ ГЛАВЫ СУХУМА

Сухум. 22 апреля 2025. Абхазия-Информ. На очередном заседании Сухумского городского собрания по повестке дня рассмотрели письмо президента Абхазии Бадры Гунба от 14 апреля 2025 года о согласовании кандидатуры Тимура Агрба для назначения на должность главы Администрации города Сухум.

«Тимур Агрба закончил 4-ю сухумскую школу, имеет два высших образования, долгое время трудился в структуре администрации города Сухум, а после в структуре Кабинета министров в Управлении капитального строительства. Хорошо знает наш город», – привёл биографические данные о кандидате на должность главы Администрации председатель СГС Дмитрий Осия.

Руководитель Администрации президента Беслан Эшба назвал исполняющего обязанности главы Тимура Агрба ответственным человеком, занимавшим ряд руководящих постов.

«Президентом представляется кандидатура Тимура Агрба на должность главы Администрации Сухума. Многие из вас знают Тимура Агрба, он очень ответственный, любит наш город, много его труда здесь есть и как руководителя Управления капитального строительства и руководителя Городской строительной организацией. Уважаем и ценим и как человека, и как управленца. Поэтому предлагается его кандидатура, надеемся на поддержку городского Собрания. Я горжусь тем, что мы проработали эти пять лет и всегда находили взаимопонимание. Я уверен, в будущем получится еще лучше с новым главой Сухума. Потому что любой новый руководитель должен сделать еще лучше предыдущего», – сказал Беслан Эшба.

Депутат Саид Ашуба отозвался о кандидате, как о достаточно молодом, но в то же время о большом профессионале.

«Хороший управленец. Уверен, город за эти пять лет кардинально изменится. Я всех коллег призываю проголосовать за Тимура Агрба», – сказал Ашуба.

Депутаты также высказали слова благодарности предыдущему главе Беслану Эшба, отметив его эффективное управление столицей в течение пяти лет.

«Хотел бы лично выразить благодарность и сказать спасибо за то, что вы делали для города. Ваш опыт работы позволил реализовать огромное количество проектов в нашем городе. Спасибо за помощь, которую вы оказывали горожанам. И хочу пожелать Беслану Эшба на новой должности дальнейших успехов и здоровья. Тимур Михайлович, зная энергию, трудоспособность и преданность нашему городу, уверен, что сделаете много полезных дел для нашей столицы», – сказал председатель комиссии по бюджету, налогам, финансам, экономике и прогнозированию СГС Давид Чхеидзе.

«За последние годы вы влюбили в себя город, надеюсь, темп, который вы задали, будет продолжаться», – сказал Инал Тужба, обращаясь к бывшему мэру Беслану Эшба.

«Я вам благодарна за фуникулер, за парк имени Шамба, за нашу школу (сш №5). Думаю, эту добрую традицию продолжит наш молодой мэр. Мы надеемся на плодотворную работу», – сказала депутат СГС, председатель комиссии по образованию, науке, культуре и религии Асида Дбар.

Тимур Агрба отметил, что готов к конструктивному диалогу с депутатами Сухумского горсобрания во благо города и горожан.

«Ранее мы пообщались с депутатами, я рассказал о своих планах. В городе очень много проблем, вы об этом знаете. Я готов работать с вами совместно, открыто, конструктивно. На самом деле хочется сделать очень много, всё и сразу, но, к сожалению, в силу ограниченных финансовых возможностей бюджета города, будем исходить из возможностей и максимально эффективно использовать тот ресурс, который у нас есть. Планируем привлекать дополнительные средства для того, что делать жизнь города и горожан стала лучше», – сказал Тимур Агрба.

Дмитрий Осия отметил, что город может развиваться, если будет открытый диалог между Сухумским городским собранием и Администрацией города Сухум.

Затем из числа депутатов выбрали счетную комиссию и провели процедуру тайного голосования. Председатель счетной комиссии депутат Инал Тужба огласил результаты голосования.

«18 бюллетеней выдано, проголосовавших «против» и «воздержавшихся» нет, испорченных бюллетеней нет, 18 депутатов проголосовали «за», – подвел итоги Тужба.

Таким образом, депутаты единогласно дали согласие на назначение в должности главы Администрации Сухума Тимура Агрба.

«Результаты голосования – это ответственность. Готов делать полезное для города. Готов работать и взаимодействовать», – сказал Тимур Агрба.

Тимур Агрба сменил на этом посту Беслана Эшба, который возглавлял столицу с 2020 по 2025 год.

Об этом сообщает сайт Администрации Сухума.