В ПАРЛАМЕНТЕ ОБСУДИЛИ ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ «О КАДАСТРЕ НЕДВИЖИМОСТИ»

Сухум. 22 апреля 2025. Абхазия-Информ. Состоялось расширенное заседание парламентского Комитета по экономической политике, реформам и информационным технологиям, на котором обсуждались вопросы вступления в силу и реализации принятого Закона Республики Абхазия «О кадастре недвижимости». В числе приглашенных в заседании приняли участие представители Государственной кадастровой палаты, главы и представители администраций городов и районов республики, сотрудники отделов землеустройства и землепользования, БТИ и другие специалисты, чья работа имеет непосредственное отношение к сферам применения данного закона.

Участники заседания обсудили многочисленные вопросы, возникшие в структурах местных органов государственного управления, касающиеся предстоящей деятельности Государственной кадастровой палаты и передачи ей полномочий БТИ с 3 июня с. г.

Депутаты Парламента высказались о необходимости привлечь к доработке принятого закона представителей исполнительной власти и соответствующих специалистов, и выразили свою готовность внести в закон приемлемые изменения.