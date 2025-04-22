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Абхазия Информ

ЭЛЕКТРИЧКИ МЕЖДУ СОЧИ И СУХУМОМ СТАРТУЮТ С 1 МАЯ

Новости Вторник, 22 апреля 2025 20:07
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ЭЛЕКТРИЧКИ МЕЖДУ СОЧИ И СУХУМОМ СТАРТУЮТ С 1 МАЯ

Сухум. 22 апреля 2025. Абхазия-Информ. С 1 мая начнут курсировать международные электропоезда №925/926 и №929/930 на маршруте Имеретинский Курорт — Сухум. Электропоезда будут отправляться дважды в день: в 10:35 и 20:25 от станции Имеретинский Курорт, а также в 5:40 и 16:20 из Сухума, сообщает ИА SochiMedia.

В ходе поездки электропоезда будут осуществлять остановки на следующих станциях: Абаата, Гагрыпш, Гагра, Бзыбта, Гудаута, Псырцха и Новый Афон. Таможенный и пограничный контроль будет проводиться в поездах на станциях Веселое (Россия) и Цандрипш (Абхазия).

На данном маршруте будут использоваться четырехвагонные электропоезда модели ЭП2ДМ. Билеты на рейсы уже поступили в продажу, и стоимость проезда по всему маршруту составляет 356 рублей, сообщает пресс-служба СКЖД.

Прочитано 11 раз Последнее изменение Вторник, 22 апреля 2025 20:09

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