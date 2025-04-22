ГЛАВА МИД АБХАЗИИ ПРИЗВАЛ ГРУЗИЮ ОТМЕНИТЬ ЗАКОН ОБ ОККУПИРОВАННЫХ ТЕРРИТОРИЯХ

«Заявления руководства Грузии о том, что хотели бы оздоровить отношения с основными своими соседями – Абхазией, Южной Осетией и Российской Федерацией, не проходят мимо нашего внимания, но при этом необходимы практические подтверждения, реальные шаги. С моей точки зрения, их может быть несколько, в том числе это отмена закона об оккупированных территориях, который не выдерживает никакой критики, никакой проверки временем, нужно отдавать себе отчет в каких актуальных реалиях мы сегодня находимся. Второе – это очень важно и на это мы будем акцентировать внимание всех коллег по переговорам в Женевском формате – это подписание договора об отказе от применения военной силы. После этого можно говорить о чем-то еще», – сказал глава МИД.

57-летний Барциц сменил на должности главы МИД Сергея Шамба.