ГЛАВА МИД АБХАЗИИ ПРИЗВАЛ ГРУЗИЮ ОТМЕНИТЬ ЗАКОН ОБ ОККУПИРОВАННЫХ ТЕРРИТОРИЯХ
Сухум. 22 апреля 2025. Абхазия-Информ. /ТАСС/. Грузия должна отменить закон об оккупированных территориях и подписать с Абхазией и Южной Осетией соглашение о неприменении силы. Об этом заявил ТАСС новый абхазский министр иностранных дел Олег Барциц.
«Заявления руководства Грузии о том, что хотели бы оздоровить отношения с основными своими соседями – Абхазией, Южной Осетией и Российской Федерацией, не проходят мимо нашего внимания, но при этом необходимы практические подтверждения, реальные шаги. С моей точки зрения, их может быть несколько, в том числе это отмена закона об оккупированных территориях, который не выдерживает никакой критики, никакой проверки временем, нужно отдавать себе отчет в каких актуальных реалиях мы сегодня находимся. Второе – это очень важно и на это мы будем акцентировать внимание всех коллег по переговорам в Женевском формате – это подписание договора об отказе от применения военной силы. После этого можно говорить о чем-то еще», – сказал глава МИД.
57-летний Барциц сменил на должности главы МИД Сергея Шамба.
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