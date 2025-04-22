СЕРГЕЙ ЛАВРОВ ПОЗДРАВИЛ ОЛЕГА БАРЦИЦ С НАЗНАЧЕНИЕМ НА ПОСТ ГЛАВЫ МИД АБХАЗИИ
Сухум. 22 апреля 2025. Абхазия-Информ. Министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров поздравил Олега Барциц в связи с назначением на пост министра иностранных дел Республики Абхазия.
В поздравлении, в частности, говорится:
«Уверен, что Ваш богатый профессиональный опыт, в том числе накопленный в период пребывания в должности торгового представителя Абхазии в Москве, позволит Вам успешно работать на новом посту над дальнейшим всесторонним развитием российско-абхазских союзнических связей и продвижением интересов республики на международной арене.
Настроен на конструктивный товарищеский диалог по всем актуальным для наших государств вопросам двусторонней и внешнеполитической повестки.
Пользуясь случаем, хотел бы пригласить Вас посетить Россию с рабочим визитом».
Сергей Лавров пожелал Олегу Барциц крепкого здоровья и успехов в его ответственной деятельности.
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