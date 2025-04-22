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Абхазия Информ

СЕРГЕЙ ЛАВРОВ ПОЗДРАВИЛ ОЛЕГА БАРЦИЦ С НАЗНАЧЕНИЕМ НА ПОСТ ГЛАВЫ МИД АБХАЗИИ

Новости Вторник, 22 апреля 2025 20:19
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СЕРГЕЙ ЛАВРОВ ПОЗДРАВИЛ ОЛЕГА БАРЦИЦ С НАЗНАЧЕНИЕМ НА ПОСТ ГЛАВЫ МИД АБХАЗИИ

Сухум. 22 апреля 2025. Абхазия-Информ. Министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров поздравил Олега Барциц в связи с назначением на пост министра иностранных дел Республики Абхазия.

В поздравлении, в частности, говорится:

«Уверен, что Ваш богатый профессиональный опыт, в том числе накопленный в период пребывания в должности торгового представителя Абхазии в Москве, позволит Вам успешно работать на новом посту над дальнейшим всесторонним развитием российско-абхазских союзнических связей и продвижением интересов республики на международной арене.

Настроен на конструктивный товарищеский диалог по всем актуальным для наших государств вопросам двусторонней и внешнеполитической повестки.

Пользуясь случаем, хотел бы пригласить Вас посетить Россию с рабочим визитом».

Сергей Лавров пожелал Олегу Барциц крепкого здоровья и успехов в его ответственной деятельности.

Прочитано 7 раз Последнее изменение Вторник, 22 апреля 2025 20:21

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