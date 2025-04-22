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Абхазия Информ

ОЛЕГ БАРЦИЦ ВСТРЕТИЛСЯ С МИХАИЛОМ ШУРГАЛИНЫМ

Новости Вторник, 22 апреля 2025 20:22
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ОЛЕГ БАРЦИЦ ВСТРЕТИЛСЯ С МИХАИЛОМ ШУРГАЛИНЫМ

Сухум. 22 апреля 2025. Абхазия-Информ. Состоялась первая рабочая встреча министра иностранных дел Республики Абхазия Олега Барциц с чрезвычайным и полномочным послом Российской Федерации в Республике Абхазия Михаилом Шургалиным.

В ходе встречи стороны обсудили ряд вопросов двусторонней и международной повестки дня, в частности, связанные с планируемым визитом президента Республики Абхазия Б.З. Гунба в Российскую Федерацию для участия в торжественных мероприятиях, посвященных 80-летию со дня Победы в Великой Отечественной войне, а также касающиеся соглашения между Республикой Абхазия и Российской Федерацией об урегулировании вопросов двойного гражданства.

Подтверждено обоюдное намерение укреплять межгосударственное абхазо-российское взаимодействие, а также развивать сотрудничество во всех сферах, представляющих взаимный интерес.

Прочитано 6 раз Последнее изменение Вторник, 22 апреля 2025 20:23

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