ОЛЕГ БАРЦИЦ ВСТРЕТИЛСЯ С МИХАИЛОМ ШУРГАЛИНЫМ
Сухум. 22 апреля 2025. Абхазия-Информ. Состоялась первая рабочая встреча министра иностранных дел Республики Абхазия Олега Барциц с чрезвычайным и полномочным послом Российской Федерации в Республике Абхазия Михаилом Шургалиным.
В ходе встречи стороны обсудили ряд вопросов двусторонней и международной повестки дня, в частности, связанные с планируемым визитом президента Республики Абхазия Б.З. Гунба в Российскую Федерацию для участия в торжественных мероприятиях, посвященных 80-летию со дня Победы в Великой Отечественной войне, а также касающиеся соглашения между Республикой Абхазия и Российской Федерацией об урегулировании вопросов двойного гражданства.
Подтверждено обоюдное намерение укреплять межгосударственное абхазо-российское взаимодействие, а также развивать сотрудничество во всех сферах, представляющих взаимный интерес.
Последнее от Super User
- ВЛАДИМИР ДЕЛБА ПРЕДСТАВИЛ КОЛЛЕКТИВАМ НОВЫХ РУКОВОДИТЕЛЕЙ
- В ЗОНУ СПЕЦОПЕРАЦИИ ПЕРЕДАЛИ ТРАНСПОРТНОЕ СРЕДСТВО, КОНФИСКОВАННОЕ НА РОССИЙСКО-АБХАЗСКОЙ ГРАНИЦЕ
- СЕРГЕЙ ЛАВРОВ ПОЗДРАВИЛ ОЛЕГА БАРЦИЦ С НАЗНАЧЕНИЕМ НА ПОСТ ГЛАВЫ МИД АБХАЗИИ
- ГЛАВА МИД АБХАЗИИ ПРИЗВАЛ ГРУЗИЮ ОТМЕНИТЬ ЗАКОН ОБ ОККУПИРОВАННЫХ ТЕРРИТОРИЯХ
- ЭЛЕКТРИЧКИ МЕЖДУ СОЧИ И СУХУМОМ СТАРТУЮТ С 1 МАЯ