В ЗОНУ СПЕЦОПЕРАЦИИ ПЕРЕДАЛИ ТРАНСПОРТНОЕ СРЕДСТВО, КОНФИСКОВАННОЕ НА РОССИЙСКО-АБХАЗСКОЙ ГРАНИЦЕ

Сухум. 22 апреля 2025. Абхазия-Информ. Транспортное средство марки «Ford Focus» было задержано на таможенном посту МАПП Адлер по факту незаконного перемещения товаров с сокрытием от таможенного контроля. По решению суда машина была конфискована и обращена в собственность государства.

После оформления необходимых документов сотрудники службы по г. Сочи Краснодарской таможни передали автомобиль представителям Министерства обороны РФ. Военнослужащие поблагодарили таможенников, отметив, что транспортные средства – крайне необходимая техника при выполнении боевых задач в зоне специальной военной операции.

С начала спецоперации на нужды военным сочинские таможенники передали 32 транспортных средства, конфискованных судом за нарушения таможенного законодательства.