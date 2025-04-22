 

ТОЧКА ЗРЕНИЯ

ПЯТЬ ДНЕЙ В АБХАЗИИ
июня 24 2024

ПЯТЬ ДНЕЙ В АБХАЗИИ

Беттина Шмидт, музыковед и экс-редактор академической музыки на ÖRR («Общественное радиовещание») в Германии, в мае…
ТРАПШ: ДЕНЬГИ ЗАПАДНЫХ «ДРУЗЕЙ» ДЛЯ ВЛИЯНИЯ НА АБХАЗИЮ ОСЕДАЮТ В ГРУЗИНСКИХ НКО
января 14 2024
ТРАПШ: ДЕНЬГИ ЗАПАДНЫХ «ДРУЗЕЙ» ДЛЯ ВЛИЯНИЯ НА АБХАЗИЮ ОСЕДАЮТ В ГРУЗИНСКИХ НКО
В АБХАЗИИ ЕСТЬ ДОМАШНЕЕ НАСИЛИЕ ВСЕХ ВИДОВ
декабря 18 2023
В АБХАЗИИ ЕСТЬ ДОМАШНЕЕ НАСИЛИЕ ВСЕХ ВИДОВ

Документы

февраля 07 2024

ПРОЕКТ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ «О НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ И ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦАХ, ВЫПОЛНЯЮЩИХ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА»

ПРОЕКТ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ «О некоммерческих организациях и физических лицах, выполняющих функции иностранного агента» Статья…
24 ГОДА НАЗАД БЫЛ ПРИНЯТ АКТ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»
октября 14 2023
24 ГОДА НАЗАД БЫЛ ПРИНЯТ АКТ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»
РАСПОРЯЖЕНИЕ
июля 15 2020
РАСПОРЯЖЕНИЕ

Календарь событий

« Апрель 2025 »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30        

Мы в Фейсбуке

Абхазия Информ

ВЛАДИМИР ДЕЛБА ПРЕДСТАВИЛ КОЛЛЕКТИВАМ НОВЫХ РУКОВОДИТЕЛЕЙ

Новости Вторник, 22 апреля 2025 20:27
Оцените материал
(0 голосов)
ВЛАДИМИР ДЕЛБА ПРЕДСТАВИЛ КОЛЛЕКТИВАМ НОВЫХ РУКОВОДИТЕЛЕЙ

Сухум. 22 апреля 2025. Абхазия-Информ. Премьер-министр Владимир Делба представил коллективу Министерства просвещения нового министра Хану Гунба. Он подчеркнул, что повышение квалификации и забота об учителях – особый аспект деятельности Минпроса.

Делба отметил, что у Ханы Гунба большой опыт преподавательской работы, она была директором Гагрской школы №1 имени Х. Х. Чамагуа и выразил уверенность в том, что Хана Владимировна продолжит в министерстве лучшие традиции, которые заложены известными работниками системы образования, и пожелал успехов в работе.

Гунба подчеркнула, что надеется на опыт, знания и поддержку коллектива в ответственной работе, которую ей поручил президент.

Владимир Делба представил коллективу Управления капитального строительства Республики Абхазия нового начальника – Демира Гамисония.

Он выразил уверенность, что новый руководитель продолжит активно работать над достижением поставленных целей и задач.

Владимир Делба представил нового начальника Государственной миграционной службы Саида Цвинария.

Он отметил, что Государственная миграционная служба играет ключевую роль в регулировании миграционных процессов и обеспечении безопасности границ. Премьер-министр выразил уверенность, что Саид Цвинария, обладая необходимым опытом и квалификацией, сможет эффективно руководить службой.

Премьер-министр представил коллективу Государственного комитета по управлению государственным имуществом и приватизации нового руководителя Юрия Зухба.

Отдельно Делба подчеркнул квалифицированность коллектива Госкомитета: «Коллектив очень профессиональный и трудоспособный, его активность, особенно в подготовке нормативно-правового регулирования инициатив, всегда высоко оценивалась руководством государства».

Владимир Делба отметил большой опыт нового руководителя в законодательных органах власти и органах местного самоуправления, а также выразил уверенность, что эффективное управление госимуществом – одним из ключевых направлений в экономике страны – будет продолжено.

Прочитано 2 раз Последнее изменение Вторник, 22 апреля 2025 20:40

Последнее от Super User

Другие материалы в этой категории: « В ЗОНУ СПЕЦОПЕРАЦИИ ПЕРЕДАЛИ ТРАНСПОРТНОЕ СРЕДСТВО, КОНФИСКОВАННОЕ НА РОССИЙСКО-АБХАЗСКОЙ ГРАНИЦЕ
Наверх

Наши контакты

   Тел. : +7 (840) 229-41-79  Email: abkhinfo@gmail.com

Абхазия-Информ © 2015 | Все права защищены

При полной или частичной перепечатке материалов гиперссылка на www.abkhazinform.com обязательна.