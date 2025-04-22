ВЛАДИМИР ДЕЛБА ПРЕДСТАВИЛ КОЛЛЕКТИВАМ НОВЫХ РУКОВОДИТЕЛЕЙ

Делба отметил, что у Ханы Гунба большой опыт преподавательской работы, она была директором Гагрской школы №1 имени Х. Х. Чамагуа и выразил уверенность в том, что Хана Владимировна продолжит в министерстве лучшие традиции, которые заложены известными работниками системы образования, и пожелал успехов в работе.

Сухум. 22 апреля 2025. Абхазия-Информ. Премьер-министр Владимир Делба представил коллективу Министерства просвещения нового министра Хану Гунба. Он подчеркнул, что повышение квалификации и забота об учителях – особый аспект деятельности Минпроса.

Гунба подчеркнула, что надеется на опыт, знания и поддержку коллектива в ответственной работе, которую ей поручил президент.

Владимир Делба представил коллективу Управления капитального строительства Республики Абхазия нового начальника – Демира Гамисония.

Он выразил уверенность, что новый руководитель продолжит активно работать над достижением поставленных целей и задач.

Владимир Делба представил нового начальника Государственной миграционной службы Саида Цвинария.

Он отметил, что Государственная миграционная служба играет ключевую роль в регулировании миграционных процессов и обеспечении безопасности границ. Премьер-министр выразил уверенность, что Саид Цвинария, обладая необходимым опытом и квалификацией, сможет эффективно руководить службой.

Премьер-министр представил коллективу Государственного комитета по управлению государственным имуществом и приватизации нового руководителя Юрия Зухба.

Отдельно Делба подчеркнул квалифицированность коллектива Госкомитета: «Коллектив очень профессиональный и трудоспособный, его активность, особенно в подготовке нормативно-правового регулирования инициатив, всегда высоко оценивалась руководством государства».

Владимир Делба отметил большой опыт нового руководителя в законодательных органах власти и органах местного самоуправления, а также выразил уверенность, что эффективное управление госимуществом – одним из ключевых направлений в экономике страны – будет продолжено.