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Абхазия Информ

РУСДРАМ ПРЕДСТАВИТ РОМАНТИЧЕСКУЮ КОМЕДИЮ «БЕЗЫМЯННАЯ ЗВЕЗДА»

Новости Среда, 23 апреля 2025 19:00
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РУСДРАМ ПРЕДСТАВИТ РОМАНТИЧЕСКУЮ КОМЕДИЮ «БЕЗЫМЯННАЯ ЗВЕЗДА»

Сухум. 23 апреля 2025. Абхазия-Информ. 25 и 26 апреля в Государственном русском театре драмы им. Ф.А. Искандера состоится премьера спектакля «Безымянная звезда» по пьесе Михаила Себастьяна в постановке московского режиссера Антона Корнилова. «Безымянная звезда» – наполненный юмором, с узнаваемыми образами и ситуациями, трогательный спектакль о любви.

Михаил Себастьян – один из самых известных румынских прозаиков и драматургов XX века. Он входил в число крупнейших представителей европейской мысли предвоенного времени. Наиболее известная его пьеса «Безымянная звезда» написана в разгар войны, в 1942 году. В противовес ужасам Второй мировой драматург создал одну из самых красивых и необычных историй любви. В маленький городок на курьерском поезде прибывает удивительная пассажирка: шикарное платье, дорогой парфюм, изысканная косметика – и ни гроша в кармане. Что привело ее сюда, где прямо по вокзалу бродят утки, а местные школьники сбегаются поглядеть на скорый поезд, как на небывалое чудо?

Этим вопросом задается молодой учитель астрономии, мечтающий открыть новую звезду. Его встреча с незнакомкой на вокзале становится поворотным моментом: избалованная жизнью в роскоши столичная красавица и простой учитель начинают открывать друг другу новые миры… Их любовь возникает как внезапный звездопад, пролившийся на маленький город. И теперь им надо сделать выбор: остаться в привычной жизни или рискнуть всем ради любви.

История про звезду, которая «не отклоняется от своего пути», знакома широкой публике по фильму Михаила Козакова. В Сухуме в спектакле «Безымянная звезда» в постановке Антона Корнилова главных героев играют Ирина Делба и Леон Гвинджия.

Также в спектакле принимают участие заслуженные артисты Абхазии Симона Спафопуло, Рубен Депелян, Кирилл Шишкин и Джамбул Жордания, артисты Руслан Жиба, Лана Гергия и Саид Лазба.

Спектакль создан талантливыми постановщиками из Москвы и Санкт-Петербурга – режиссёром Антоном Корниловым и художником Ириной Уколовой, зарекомендовавшей себя спектаклями «Рассказ мула старого Хабуга», «Виндзорские проказницы» и «В лучах»; художником по свету, известным петербургским мастером Константином Удовиченко.

В качестве композитора выступил заслуженный артист Абхазии Джамбул Жордания.

Об этом сообщает пресс-служба театра.

Прочитано 16 раз Последнее изменение Среда, 23 апреля 2025 19:03

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