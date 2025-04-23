В НАЦБИБЛИОТЕКЕ ПРОЙДЕТ «БИБЛИОНОЧЬ»

Сухум. 23 апреля 2025. Абхазия-Информ. «Библионочь» к 80-летию Победы – «Память сильнее времени» пройдет в Национальной библиотеке им. И. Г. Папаскир, 25 апреля с 17:00 до 20:00.

Приглашаем на особенный вечер памяти, где каждая книга, песня и кадр кинохроники расскажут о подвиге поколения Победителей!