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Абхазия Информ

В НАЦБИБЛИОТЕКЕ ПРОЙДЕТ «БИБЛИОНОЧЬ»

Новости Среда, 23 апреля 2025 19:03
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В НАЦБИБЛИОТЕКЕ ПРОЙДЕТ «БИБЛИОНОЧЬ»

Сухум. 23 апреля 2025. Абхазия-Информ. «Библионочь» к 80-летию Победы – «Память сильнее времени» пройдет в Национальной библиотеке им. И. Г. Папаскир, 25 апреля с 17:00 до 20:00.

Приглашаем на особенный вечер памяти, где каждая книга, песня и кадр кинохроники расскажут о подвиге поколения Победителей!

Программа вечера:

1 этаж – торжественное открытие, фотозона «На привале», буккроссинг;

2 этаж – детские чтения стихов, мультфильмы военных лет, выставки;

3 этаж – кинохроника, викторина, выставка «Голоса Победы»;

4 этаж – истории женщин на войне, забытые подвиги, песни военных лет.

Вход свободный!

Приходите всей семьёй – сохраним память вместе!

Делитесь этой новостью с друзьями – пусть как можно больше людей присоединится к этому важному событию!

Прочитано 18 раз Последнее изменение Среда, 23 апреля 2025 19:09

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