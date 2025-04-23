В НАЦБИБЛИОТЕКЕ ПРОЙДЕТ «БИБЛИОНОЧЬ»
Сухум. 23 апреля 2025. Абхазия-Информ. «Библионочь» к 80-летию Победы – «Память сильнее времени» пройдет в Национальной библиотеке им. И. Г. Папаскир, 25 апреля с 17:00 до 20:00.
Приглашаем на особенный вечер памяти, где каждая книга, песня и кадр кинохроники расскажут о подвиге поколения Победителей!
Программа вечера:
1 этаж – торжественное открытие, фотозона «На привале», буккроссинг;
2 этаж – детские чтения стихов, мультфильмы военных лет, выставки;
3 этаж – кинохроника, викторина, выставка «Голоса Победы»;
4 этаж – истории женщин на войне, забытые подвиги, песни военных лет.
Вход свободный!
Приходите всей семьёй – сохраним память вместе!
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