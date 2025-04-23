МУЗЕЙ КИНО ОТКРОЕТ В АБХАЗИИ ВЫСТАВКУ К 80-ЛЕТИЮ ПОБЕДЫ

Сухум. 23 апреля 2025. Абхазия-Информ. Выставочный проект «Кино Победы» пройдет с 5 по 9 мая 2025 года в Государственном музее Боевой Славы им. В.Г.Ардзинба в городе Сухум Республики Абхазия и продолжит экспонироваться с 13 мая по 30 июня 2025 года на другой площадке города Сухум – в Национальной библиотеке Республики Абхазия им. И.Г. Папаскир.

Главным акцентом выставочного проекта стал кинематограф, созданный в годы Великой Отечественной войны. В тяжелые военные годы важным способом поддержки людей являлось напоминание о том, что победа близка, она неизбежна и война обязательно скоро закончится, а, следовательно, все жертвы и усилия окажутся ненапрасными. Искусство кино помогло укрепить эту веру. Именно этому этапу в кинематографе посвящен выставочный проект «Кино Победы».

«В эту юбилейную дату для нас крайне важно подчеркнуть роль Союза Советских Социалистических республик как большого и многонационального государства, объединенного одной идеей – освобождением нашей земли от немецко-фашистских захватчиков. Кинорежиссеры, операторы и актеры продолжали свою работу и в блокадном Ленинграде, и в сражающейся Москве. Не затихала и работа над игровым кинематографом. Кино буквально стало одним из важнейших орудий Победы. Хочу поблагодарить Министра культуры Российской Федерации Ольгу Борисовну Любимову, заместителя Министра культуры Республики Абхазия Динару Гудиевну Смыр, директора Национальной библиотеки Республики Абхазия им. И. Г. Папаскир Бориса Шаликовича Чолария и директора Государственного музея боевой славы им. Владислава Ардзинба Мзию Чичиковну Бейя за то, что этот масштабный и важный проект Музея кино получил возможность реализации», – подчеркнула директор Государственного центрального Музея кино Лариса Вячеславовна Баженова.

Основой юбилейной экспозиции «Кино Победы» послужили фотографии, плакаты, рукописи и копии оригинальных предметов из фондов Музея кино. В борьбе против фашизма участвовали сыновья и дочери всех национальностей, живших на территории Советского Союза. Призванные в годы войны в Красную Армию 34 миллиона 476 тысяч человек, представляли 151 нацию и народность. И всех их объединяло одно: отстоять свободу своей Родины, защитить свои семьи, весь многонациональный народ, населявший необъятную страну.

Выставка «Кино Победы» тематически поделена на несколько зон: «Они сражались за Родину» о великих кинематографистах, принимавших участие в Великой Отечественной войне; «Герои Великой Отечественной войны», решенная в виде стены памяти героев, подготовленная в сотрудничестве с Государственным музеем Боевой Славы имени В. Г. Ардзинба и посвящен уроженцам Абхазии; «Они снимали войну» о фронтовых операторах; «Кино – оружие Победы» об игровом кино военного времени; «Прицельный огонь смеха» о комедийных кинолентах, помогающих справиться с бременем трагедии; «Детям войны» о кинематографе для самых маленьких; «Помним о важном» о классике военного кино и «Новое кино о войне» об осмыслении и сохранении памяти подвига предков современными кинематографистами.

В рамках поддержки выставки Музей кино совместно с Госфильмофондом России подготовил историко-просветительскую программу с показом знаковых фильмов, посвященных Великой Отечественной войне. На площадках проведения выставки будут показаны следующие картины:

«Разгром немецких войск под Москвой» (1942, реж. Леонид Варламов, Илья Копалин), «Два бойца» (1943, реж. Леонид Луков), «Воздушный извозчик» (1943, реж. Герберт Раппапорт), «Кащей Бессмертный» (1944, реж. Александр Роу), «Белорусский вокзал» (1970, реж. Андрей Смирнов), «Битва за Севастополь (2015, реж. Сергей Мокрицкий, «Т-34» (2018, реж. Алексей Сидоров), «Первый Оскар» (2022, реж. Сергей Мокрицкий), «Воздух» (2023, реж. Алексей Герман-младший) и другие.

Информация о выставке:

1. Полное название выставки: «Кино Победы».

2. Даты и площадки проведения: с 5 по 9 мая 2025 года в Государственном музее Боевой Славы им. В.Г.Ардзинба в городе Сухум Республики Абхазия; с 13 мая по 30 июня 2025 года в Национальной библиотеке Республики Абхазия им. И.Г. Папаскир в городе Сухум Республики Абхазия.

3. Возрастное ограничение: 12+.

4. Анонс: Главным акцентом выставочного проекта Государственного центрального музея кино «Кино Победы» в Республике Абхазия стал кинематограф, созданный в годы Великой Отечественной войны. В тяжелые военные годы важным фактором поддержки людей являлось напоминание о том, что победа близка, она неизбежна и война обязательно скоро закончится, а, следовательно, все жертвы и усилия окажутся ненапрасными. Искусство кино помогло укрепить эту веру.

5. Скачать все пресс-материалы одной ссылкой: https://disk.yandex.ru/d/5S8S0AdxiEDIqg

6. Ссылка на научную концепцию выставки: https://disk.yandex.ru/i/3psWELTBrXemLA

7. Ссылка на главные изображения к выставке: https://disk.yandex.ru/d/EOrdd0yX0wmvLg

8. Имя и регалии куратора: Никита Котик, научный сотрудник Государственного центрального музея кино.