В АБХАЗИИ НАЧАЛСЯ ВЕСЕННИЙ ПРИЗЫВ НА ВОЕННУЮ СЛУЖБУ

Сухум. 23 апреля 2025. Абхазия-Информ. Весенний призыв на срочную военную службу, утвержденный Указом Президента Республики Абхазия начался. По сложившейся традиции, в первый день призыва представители военных комиссариатов, призывники и их родители приняли участие в церемонии возложения цветов к Мемориалу Славы.