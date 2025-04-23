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Абхазия Информ

КАЛУЖСКИЕ СТУДЕНТЫ ОТПРАВИЛИСЬ В АБХАЗИЮ С ЭКСПЕДИЦИЕЙ

Новости Среда, 23 апреля 2025 19:15
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КАЛУЖСКИЕ СТУДЕНТЫ ОТПРАВИЛИСЬ В АБХАЗИЮ С ЭКСПЕДИЦИЕЙ

Сухум. 23 апреля 2025. Абхазия-Информ. Студенты Калужского государственного университета имени К. Э. Циолковского отправились в научную экспедицию в Абхазию. Руководит поездкой кандидат биологических наук, доцент Евгений Львович Константинов.

Участники экспедиции будут проводить полевые наблюдения, собирать образцы, и применяться на практике знания, полученные в аудиториях. Экспедиция обещает быть не только продуктивной, но и по-настоящему увлекательной: горные тропы, природа, живая наука и командный дух.

Прочитано 16 раз Последнее изменение Среда, 23 апреля 2025 19:20

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