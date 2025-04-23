КАЛУЖСКИЕ СТУДЕНТЫ ОТПРАВИЛИСЬ В АБХАЗИЮ С ЭКСПЕДИЦИЕЙ

Участники экспедиции будут проводить полевые наблюдения, собирать образцы, и применяться на практике знания, полученные в аудиториях. Экспедиция обещает быть не только продуктивной, но и по-настоящему увлекательной: горные тропы, природа, живая наука и командный дух.