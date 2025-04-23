КАЛУЖСКИЕ СТУДЕНТЫ ОТПРАВИЛИСЬ В АБХАЗИЮ С ЭКСПЕДИЦИЕЙ
Новости Среда, 23 апреля 2025 19:15
Сухум. 23 апреля 2025. Абхазия-Информ. Студенты Калужского государственного университета имени К. Э. Циолковского отправились в научную экспедицию в Абхазию. Руководит поездкой кандидат биологических наук, доцент Евгений Львович Константинов.
Участники экспедиции будут проводить полевые наблюдения, собирать образцы, и применяться на практике знания, полученные в аудиториях. Экспедиция обещает быть не только продуктивной, но и по-настоящему увлекательной: горные тропы, природа, живая наука и командный дух.